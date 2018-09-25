Google, Bitcoin Reklamlarına Uyguladığı Engeli Kaldırdı

Arama motoru devi Google, Bitcoin ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı.

Alphabet bünyesinde bulunan ABD merkezli arama motoru Google, kripto paralara yönelik reklam engellerini kaldırma hususunda sosyal ağ Facebook’a katıldı. Google, Ekim ayı itibariyle kripto para reklamlarının yalnızca ABD ve Japonya’da yayınlanmasına izin verecek. Bu kararın, geçtiğimiz ay bir ekonomist tarafından yapılan bir tahmine göre kripto paraların tekrar yükselişe geçmesinin ardından gelmesi de manidar.

Google’ın uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında oluşan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu. Bu karardan geri dönülmüş olması, Google’ın dünya çapındaki kanun koyucuların kripto para suçluları hususunda gelişme kaydetmesine olan inancına dayandırılabilir. Engelin ICO'lar, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerine yönelik reklamlar için uygulamada kalacağını da belirtmekte fayda var.

Google, Bitcoin ile alakalı hizmetlere yönelik reklamları Haziran ayında engellediğinde Bitcoin’in değeri bir anda yüzde 10 gerilemişti. Şu anda Bitcoin ve diğer büyük kripto paralar, 2018 başında sahip oldukları değerden oldukça uzaklar. Google’ın Bitcoin reklamlarına uyguladığı engeli kaldıracağı haberi ise Bitcoin fiyatları üzerinde henüz herhangi bir etki yaratmadı.

Pittsburgh Üniversitesi Swanson Mühendislik Okulu Bitcoin uzmanı Profesör Chris Wilmer, Bitcoin ve Ethereum gibi temeli sağlam kripto paralar için Google’ın aldığı bu kararın olumlu bir adım olduğunu söyledi.