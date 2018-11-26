Google, Buzdolabını Açtığınızda Acıktığınızı Anlayacak

Sesli asistanların yavaştan hayatımıza girdiği günlerde, bu teknolojinin kötüye kullanılabileceğini düşündüren patent başvuruları da alınıyor.

Alexa ve Google Asistan gibi yeni nesil araçların hayatı daha kolay kıldığı bir gerçek. Bununla birlikte günün 24 saati sizi dinleyen ve internete her daim bağlı bir cihaz sizi ürkütüyorsa hiç de haksız sayılmazsınız.

Bir süre önce Google tarafından alınan patent oldukça şaşırtıcı: Alınan patente göre evin hangi odasında olduğunuz, ne giydiğiniz, ne zaman oturduğunuz veya ne zaman müzik dinlediğinize dair her detay takip edilecek. Örneğin Google Asistan, buzdolabının açılma sesini algılayacak. Hatta buzdolabının geri kapatılma süresi dahi hesap edilerek bir profil oluşturulacak.

Peki, bu patent başvurusu gerçeğe dökülürse Google'ın ne işine yarayacak? Bu, sürecin sonunda devasa bir bilgi ağı oluşacağı anlamına geliyor. Bu sayede size özel reklamlar gösterilebilecek ve doğru zamanda doğru reklam anlayışı ile Google ve paydaşları bu işten çok daha karlı çıkabilecek.

Kulağa hiç de hoş gelmiyor değil mi? Böyle bir şeyin nasıl yasal olabileceğini ve insanların nasıl kazan kaldırmadıklarını düşünüyor olmalısınız. Ancak devasa şirketin durumu kendi yararına kullanmak için yasalardaki boşluklardan ne kadar rahat faydalandıklarını unutmamak gerek. Bakalım bu süreç sonunda korkulan distopik bir gelecek mi bekliyor bizleri.