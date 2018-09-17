Google, yeni yayınladığı bir güncelleme ile Calculator uygulamasını "Materyal" arayüzüne uygun olacak şekilde güncelledi.

Bir süredir Android Mesajlar ve Kişiler uygulamaları gibi temel uygulamaları için güncellemeler yayınlamakta olan Google, son güncellemesini, Material Theme arayüzüne uyum sağlaması amacıyla Google Calculator için yayınladı.

Material Theme nedir?

Material Design veya Material Theme; grid tabanlı şemalar, duyarlı animasyonlar ve geçişler, dolgu ve aydınlatma ve gölgeler gibi derinlik efektlerinin daha özgür bir biçimde kullanılmasını sağlayan, Google tarafından 2014 yılında geliştirilmiş ve Google I/O konferansında tanıtılmış bir tasarım dilidir.

Önceki uygulama güncellemelerinde olduğu gibi, kullanıcılar Calculator 7.5 güncellemesinde de işlevsel açıdan herhangi bir farklılık bulamayacaklar. Nitekim bu güncelleme, yalnızca kozmetik değişiklikleri hedeflemekte.

Gri numaratör alanı beyaz renge dönüştürülmüş

Yandan açılan menü daha koyu bir mavi tonu ile renklendirilmiş

Google Sans fontu eklenmiş

"0" ve "." butonlarının yerleri değiştirilmiş

Silme butonunda yer alan "DEL" yazısının yerine ikon getirilmiş

Yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra, Google Calculator uygulamasının yandan açılan menüsünün OnePlus 6 cihazında numaratörün üzerinde, ekranın en üst kısmından açıldığını fark eden kullanıcılar da mevcut.