Google’ın, çalışanları tarafından protesto edilmediği bir hafta geçemeyecek gibi görünüyor. Bugün bir grup Google personeli, şirketin Çin’deki kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru servisi olan Dragonfly’ı durdurması için, Uluslararası Af Örgütü’ne üye oldu. Projeyi eleştiren çalışanlar, projenin sansür içerdiğini ve aramalarda devlet gözetimi sağladığını belirtti.

Google’ın, çalışanları tarafından protesto edilmesi, ilk kez bugün karşımıza çıkmıyor. Daha önce de birçok kez protesto edilen arama motoru, bu kez Dragonfly konusunda çalışanlarıyla karşı karşıya. Google çalışanlarının, Dragonfly projesine karşı yazdıkları bildirinin ilk kısmı şu ifadeleri içeriyor:

“Dragonfly’a karşıtlığımızın Çin ile alakası olmadığını bilmenizi istiyoruz. Bizler, her nerede olursa olsun, teknolojinin gücüyle zayıfların baskı altına alınmasına karşıyız. Çin hükümeti, ifade özgürlüğünü ve muhalefeti bastırmaya yatkın durumda. Çin’deki Dragonfly projesi, siyasi anlamda tehlikeli bir emsal oluşturacak ve diğer ülkelerin benzeri hizmet taleplerini reddetmeyi zorlaştıracaktır.”

Protestocu Google çalışanları, insan haklarını korumaya yönelik çalışan Uluslararası Af Örgütü’ne katıldılar. Uluslararası Af Örgütü'nün Teknoloji ve İnsan Hakları Araştırmacısı Joe Westby, şu açıklamaları yaptı:

“Bu, Google için bir dönüm noktası. Dünya’nın en çok kullanılan arama motoru olarak Çin hükümetinin kötü amaçlı hedeflerini desteklememeli ve bilginin herkes için erişilebilir olduğu bir internet için mücadele etmelidir.”

Google’ın nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil. Daha önce de şirket çalışanları, Google’ın, Pentagon'un Yapay Zeka projesine katılmasını protesto etmişti. Ardından Google, ihaleden geri çekilmişti. Google, bugün yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada, Dragonfly’ın yalnızca keşif amaçlı olduğunu ve Çin’de kullanılacak bir arama motoru olarak sunulmasının, yakın zamanda düşünülmediğini belirtti.