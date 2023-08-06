Google, kampüs içerisindeki otellerde düzenlediği kampanya ile çalışanlarını ofise geri çekmeye çalışıyor.

CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre Google, tam zamanlı çalışanlarının ofise geri dönmesini teşvik etmek için kampüs içerisindeki otelleri geceliği 99 dolara kiralayabilecekleri bir kampanya başlattı.

Şirket, otel kampanyasının yaza özel olduğunu söyledi ve rezervasyonların 30 Eylül’e kadar alınacağını aktardı.

Google’ın otelinde kalmanın maliyeti aylık 3000 dolar

Google’ın yaptığına benzer bir şeyi daha önce X eski adıyla Twitter’da da görmüştük. Platformun tartışmalı sahibi Elon Musk, çalışanlarının geç saatlere kadar çalışmasından dolayı ofisleri yatak odasına dönüştürmüştü. Musk’ın bu kararı o dönem epey tepki görmüştü. Ancak şimdi buna benzer bir hamleyi Google’dan da görüyoruz.

Google, çalışanlarının eve gidip gelme süresindeki zamandan tasarruf etmek için çalışanlarını ofisin yer aldığı kampüs içerisindeki otellerden yararlanmaya teşvik etti.

Şirketin yaptığı açıklamada, "Sabahları ofise gidip gelmediğinizi hayal edin, bunun yerine fazladan bir saat uyuyabilir ve daha az sürtüşme yaşayabilirsiniz. Ardından, odanızdan çıkıp hızlıca lezzetli bir kahvaltı yapabilir ya da işe başlamadan önce egzersiz yapabilirsiniz. İş günü sona erdikten sonra ‘çatı katındaki güvertede sakin bir akşamın tadını çıkarabilir veya eğlenceli yerel etkinliklerden birine katılabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

X’i devraldıktan kısa bir süre sonra çalışanların ofiste yaşaması için ücretsiz odalar sunan Elon Musk'ın aksine Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanların şirketten herhangi bir geri ödeme almadan odalar için gecelik 99 dolar ödemesini istiyor.

Google'a ait otel, Kaliforniya Mountain View'de geçen yıl açılan yeni bir kampüste yer alıyor. CNBC tarafından görüntülenen şirket içi bir forumda bazı çalışanların Google'ın otel kampanyası hakkında şikayet ettiği görülürken, bazı çalışanların ise bunu makul bulduğu öğrenildi.

Kampüs içindeki otelde bir ay kalmanın aylık maliyeti 3.000 dolar. Bu da San Francisco bölgesinde çoğu konuttan daha uygun olduğu anlamına geliyor. Öte yandan oteldeki olanakların, dairelerdekinden çok daha iyi olduğu da yadsınamaz bir gerçek.