Google, Camera GO'da HDR Fotoğrafları Test Ediyor

Google, giriş seviyesi akıllı telefonlara kullanılan Android Go işletim sistemine yeni özellikler kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Yapılan yeni bir inceleme, Google’ın Camera Go uygulamasında HDR Fotoğraf desteği sunmak için çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Google, giriş seviyesi akıllı telefonlar için geliştirdiği işletim sistemi Android Go’da gelişmiş bir kamera uygulaması sunmak için çalışmaya devam ediyor. Google’ın Pixel akıllı telefonlarında olan Camera uygulamasının hafifletilmiş versiyonu olan Camera Go uygulaması, Nokia 1.3 gibi Android Go cihazlarda yer alıyor.

Android Go cihazlarda bulunan Camera Go uygulaması üzerinde yapılan incelemeler, Google’ın bu hafif kamera uygulamasını getirmek istediği yeri gösteriyor. Camera Go’nun yapılan yeni bir inceleme, uygulamanın günümüzün görüntü teknolojisinin sınırlarını zorladığını gösteriyor. Camera Go’da yapılan incelemede uygulamanın HDR fotoğraflar sağlayacak bir özelliğe sahip olduğu görüldü.

Android Go cihazlara HDR desteği

Camera Go’da, Ayrıntı Geliştirme isminde gizli bir geçiş özelliği bulundu. Bu geçiş özelliği ile uygulamanın HDR modu etkinleştiriliyor. Özellik görüntülenebiliyor olsa da şu an için kullanılamıyor. Ancak geçiş özelliğinin altında Kapalı, Açık ve Otomatik seklinde üç seçenek bulunuyor.

HDR (High Dynamic Range), adındanda anlaşılacağı gibi daha dinamik aralıklarda fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. HDR modunda, bir fotoğraf yerine üç fotoğraf çekilir ve bu üç fotoğraf dördüncü bir fotoğrafta en iyi özellikleri ile birleştirilir.

Google, Camera Go uygulamasında HDR denemeleri yapmanın yanında GCam uygulaması ile bütün Android telefonlara HDR+ desteği sunmaya başladı. Android Go cihazlar için bir hayal olacak HDR+ desteği, kullanıcılara daha dinamik fotoğraflar sunuyor.

HDR+ olmasa dahi Android Go yüklü giriş seviyesi Android cihazlara HDR desteğinin Google tarafından sunulması, bu cihazların daha fazla tercih edilmesini sağlayabilir. Uygun fiyatları ile dikkat çeken bu cihazlar üstün Android özelliklerinin bir kısmına sahip oldukları noktada kullanıcılarına iyi bir akıllı telefon deneyimi yaşatabilirler.