Google CEO'su Beyaz Saray'da Toplantıya Katılacak

Geçen hafta Washington DC'de cumhuriyetçi milletvekilleriyle toplantı yapan Google CEO'su Sundar Pichai, Beyaz Saray ev sahipliğinde sosyal medya şirketlerinin yapacağı bir toplantıya katılmayı kabul etti. Bu toplantıya Facebook ve Twitter tarafından da temsilcilerin katılacağı düşünülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile sosyal medya servislerinin arası son zamanlarda -özellikle bu yılın başından beri- pek de iyi sayılmaz. Trump bu şirketlerin kendisine karşıt bazı faaliyetler gösterdiğini düşündüğü için bazı uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca Facebook, Twitter ve Google gibi teknoloji şirketleri üzerinde politik tercihlerini araştırmaya yönelik bir emir de halihazırda bulunmakta. Bu gerginliğin Google tarafındaki nedeni ise Trump'ın Google ve benzeri servislerin muhafazakar kısmı susturduğu ve anti-muhafazakar bir tavır sergilediği iddiaları.

Google CEO'su Pichai ise milletvekillerine saatlerce ekipleri nasıl seçtiklerini ve arama sonuçlarını ortaya çıkaran algoritmanın nasıl çalıştığını anlattı. Milletvekilleri ile yaptığı görüşme sonrası Pichai görüşmeyi "yapıcı ve bilgilendirici" olarak niteledi. Ayrıca koridorun her iki tarafı ile de aktif bir şekilde çalışma yürütüleceğinden bahsetti.

Geçtiğimiz dönemde ise bu siyasi gerilimi ortadan kaldırmak için bir adım atıldı ve Beyaz Saray öncülüğünde sosyal medya ve teknoloji şirketlerine birer davetiye gönderildi. Bu davet eğer gerçekleşirse Ekim'in ortasında yapılması muhtemel gözüküyor. Facebook ve Twitter tarafında ise kimlerin orada bulunacağını bilmiyoruz.

ABD'de süren bu gergin durum, birtakım çalışmalar ile azaltılabilir gibi gözükse de sık değişen politikadan dolayı kesin bir şeyler söylemek mümkün değil.