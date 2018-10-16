Google CEO'su Sundar Pichai, Çin piyasasına dönmeye yönelik planların henüz keşif aşamasında olduğunu açıkladı.

Google CEO’su Sundar Pichai, San Francisco’da bir konferansta Google’ın sansürlü bir arama motoruyla Çin piyasasına geri dönme planının henüz ilkel aşamalarda olduğunu ve çalışmaların devam etmemesi ihtimali olduğunu açıkladı. Google’ın Çin piyasasına geri dönmesine yönelik ilk haberler Ağustos ayında yayılmıştı. Yapılan bu teklif Google çalışanlarından ve insan hakları savunucularından gelen büyük tepkilere maruz kalmıştı. Pichai, Pazartesi günü yaptığı açıklamada planın hala keşif aşamasında olduğunu ifade etti.

San Francisco’daki Wired konferansında konuşma yapan Sundar Pichai, Google’ın Çin’e geri dönmesi planı hakkında şunları söyledi: "Google Çin’e geri dönse nasıl olurdu öğrenmek istedik ve bu sebeple kurum içerisinde buna yönelik çalışmalar yaptık. Plan şu an başlangıç aşamasında, bunu Çin’de yapabilir miyiz yapamaz mıyız bilmiyoruz; ancak bu hususta bir keşif yapmamızın önemli olduğunu hissettik."

“Çin piyasasının ne kadar önemli olduğu ve orada ne kadar çok kullanıcı olduğu düşünülünce bu planın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Pichai, Google’ın yaptığı kurum içi testlerden alınan sonuçlarda Google’ın Çin’de yapılan sorguların yüzde 99’undan fazlasına hizmet verebileceğinin görüldüğünü söyledi.