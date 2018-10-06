Google ve Pentagon'un, gergin geçen bir yazın ardından bir araya geldiği ve CEO Sundar Pichai'nin çalışma alanlarının sınırlarını yeniden gündeme getirdiği söyleniyor.

Google, geçtiğimiz yazın başında Pentagon'la yürüttüğü çalışmaları durdurma kararı almıştı. Şirket çalışanlarının teknolojiyi 'savaş ve silah için' geliştirmeyi reddetmesi sonrası başlayan protestoların sonucu olarak yaşanan bu gelişmeler Google için o dönemde büyük sorunlar yaratmıştı.

Fakat sonrasında Pentagon, yapay zekalı silah teknolojilerine 2 milyar dolar yatırım yapma kararı almıştı ve bu da akıllara Pentagon'un bu teknolojileri nasıl ve kiminle gerçekleştireceği sorularını getirmişti. Google ile anlaşması son bulduktan sonra farklı silah üreticisi şirketlerle iletişime geçen Pentagon'un teknoloji sektörüne bu alanı kabul ettirebilmek için de çalışmalar yaptığı düşünülüyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ise dün (5 Ekim) The Washington Post'ta yer alan bir haberde, Google CEO'su Sundar Pichai'nin askeri liderlerle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği haberi yayınlandı. Google, henüz konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmemiş olsa da görüşmenin amacının Pentagon'un yapay zeka projesi 'Project Maven' olduğu düşünülüyor.