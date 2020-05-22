Google, Evden Çalışma Sistemiyle İlgili Bir Açıklama Yaptı

Google CEO’su Sundar Pinchai, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışma sistemine giden şirket için bu durumun kalıcı olmadığını söyledi. Pinchai, şirket hakkında daha pek çok şeyin konuşulduğu bir röportaj verdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden pek çok yerde koruma amaçlı tedbirler alındı. Seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, toplu alanda maske takma zorunluluğu gibi şeyler, bu önlemlerden bazıları olarak öne çıktı ve bunlar, neredeyse virüsün etkilediği tüm ülkeler tarafından uygulandı. Bunların yanı sıra pek çok şirket, çalışanları için evden çalışma sistemine geçiş yaptı. Google da o şirketlerden bir tanesiydi.

Salgının etkileri hafifleyince bahsi geçen şirketlerin bazıları uzaktan çalışma sistemine devam etme kararı aldı. Google’ın bu konu hakkındaki tutumunun nasıl olacağı da çok merak ediliyordu. CEO Sundar Pichai, verdiği bir röportajda yanıtladığı sorularla konuya açıklık getirdi. Pichai, uzaktan çalışma sisteminin bir süre daha devam ettirileceğini ancak tamamen böyle bir sisteme geçişin şu an için gündemde olmadığını söyleyerek soru işaretlerini gidermiş oldu.

Koronavirüs sonrası dünya tamamen değişecek:

Uzaktan çalışmanın yanında Sundar Pichai, başka birçok konuya da değindi. Virüs sonrasında dünyanın çalışma stilinin değişeceğini bilerek şimdiden o günler için hazırlanmaya başladıklarını aktaran Pichai, virüs öncesinde sektör açısından yaşanan zorlukların virüs sonrası süreçte de devam etmesini beklediklerini söyledi. Röportajda dikkat çeken sorulardan bir tanesi, Google’ın virüsle ilgili bir ön uyarı alıp almadığı sorusuydu. Pichai, bu soruyu; şubat ayının başlarında küresel olarak herkesi etkileyecek bir salgının içinde olacaklarını düşünmediğini ve bunları görmenin inanılmaz olduğunu söyleyerek yanıtladı.

Röportajda Apple ile kurdukları ortaklıklara da değinen Google CEO’su, Tim Cook ile sıklıkla buluşup çeşitli değerlendirmeler yaptıklarını anlattı. Gizlilik konusunun önemli bir ilke olduğunu vurgulayan Pichai, doğru dengeyi kurduklarını ve kullanıcıları için bu durumu kolaylaştıracaklarını bildirdi. Küresel ekonomiden etkilendiklerini de sözlerine ekleyen CEO, şu an için işten çıkarmayla ilgili bir planın olmadığını, hatta işe alımların devam ettiğini de belirtti.