Tüm ürünlerinin aynı tasarım diline sahip olmasını isteyen Google, çeviri servisinin web sitesini güncelledi. Güncelleme, az kullanılan pek çok özelliği göz önüne çıkarmış oldu.

Günümüzden yaklaşık 12 yıl önce hizmete başlayan Google Çeviri, o zamanlar yalnızca İngilizce ve Arapça çeviriler gerçekleştirebiliyordu. Bugüne geldiğimizde ise hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak kullanılabilen Google Çeviri, her yıl 103 farklı dilde 30 trilyon cümleyi çeviren dünyanın en önemli çeviri servisi olmayı başarmış durumda.

Google, tüm bu başarısına rağmen çeviri servisinin diğer Google ürünleri ile tutarlı bir tasarıma sahip olduğunu düşünmüyordu. Ayrıca Google Çeviri’nin bazı özellikleri, erişimi kolay olmadığından tüm kullanıcılar tarafından bilinmiyordu. Google, çeviri servisinin arayüzünü güncelleyerek çok daha kullanıcı dostu hale getirdi.

Bildiğiniz gibi ‘eski’ Google Çeviri, web sayfasının soluna doğru yaslanmış durumdaydı. Yeni tasarımda ise diğer Google servislerinde olduğu gibi sayfayı ortalıyor. Daha da önemlisi Google Çeviri’nin yeni tasarımı dinamik olarak ayarlandı. Bu da web sayfasının boyutu değiştiğinde, Google Çeviri’nin sayfa boyutuna ayak uyduracağı anlamına geliyor.

Google Çeviri’ye doküman ekleme özelliği uzun zamandır bulunuyordu. Fakat pek de göz önünde bulunmadığından tüm kullanıcılar tarafından bilinmiyordu. Artık çeviri kutusunun hemen üzerinde bulunan Doküman butonu, dokümanlarınızı Google Çeviri’ye kolaylıkla yüklemenizi ve tercüme etmenizi sağlıyor.

Bununla birlikte kaydedilen çevirilere ulaşmak da artış son derece kolay. Aşağıda bulunan ‘Kaydedilenler’ butonuna tıklayarak geçmişte kaydettiğiniz çevirilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçmişte yaptığınız tüm çevirilere de ‘Geçmiş’ butonundan ulaşabilirsiniz. En sağda bulunan ‘Topluluk’ butonu ise sizi Google Çeviri’nin topluluk sayfasına yönlendiriyor.