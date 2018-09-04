Google Chrome, 10. Yıl Dönümü Şerefine Yeniden Tasarlandı

Google Chrome'un 10. yaş günü, beraberinde yeni tasarım anlayışını getirdi. Yeni pratik ve modern tasarım beraberinde işlevsel iyileştirmeler de getiriyor.

Google, 2 Eylül 2008 yılında piyasaya sürülen Chrome’u 10. doğum günü şerefine yeniden tasarladı. Neredeyse herkesin kullandığı web tarayıcısının yenilenmesi için şirketin önemli dönüm noktası olan bu gün tercih edildi.

Doğum günü şerefine gelen yeni tasarım, birkaç beta testinin ardından Chrome’a getirildi. Chrome’a bazı işlevsel iyileştirmeler getireceği vadedilen yeni tasarım; daha yuvarlak, modern “Material 2” anlayışına sahip. Çok sayıda açık sekmeyi daha kolay görmeyi sağlayacak basit tasarımın yanı sıra menüler, komutlar ve adresler de çok daha basit hale getirildi. Ayrıca araç çubuğu da iOS kullanıcılarının ulaşımını kolaylaştıracak şekilde alt kısma yerleştirildi.

Chrome’un yeni tasarımında daha derin değişiklikler de var. Birleştirilmiş arama çubuğu (diğer adıyla Omnibox), artık bazı cevapları doğrudan adres çubuğunda gösteriyor; örneğin hava durumunu kontrol etmek için yeni bir sekme açmanıza gerek kalmıyor. Parola yönetimine getirilen yeni akıllı tanıma ve yerleşik parola oluşturma ise gerektiği zaman parolaları daha iyi ve pratik yönetmenizi sağlayacak.

Chrome, Microsoft'un yazılım sektöründeki baskısını en başarılı şekilde alt eden tarayıcı oldu. Geçtiğimiz 10 yılda teknoloji endüstrisinde kalıcı bir yer edinen Chrome; Internet Explorer ve Edge’in kullanımını yüzde 62’lerden 21’lere düşürerek en güçlü tarayıcılardan biri oldu. Bunların yanı sıra Chrome; web uygulamaları, cihazdan cihaza tercih senkronizasyonu ve korumalı alan gibi güvenlik özelliklerinin popüler olmasını sağladı.