Google Chrome, bugün yayınlanacak yeni 106 sürümüyle birlikte birbirinden kullanışlı yeni özelliklere kavuşacak. Gelin, yeni sürümün sunacağı meyvelere yakından bakalım.

2008 yılında çıkış yapan ve günümüzün en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, bugün yeni güncellemesine kavuşuyor. Google Chrome’un 106 sürümüyle birlikte kullanıcılar, birbirinden faydalı ve kullanışlı yeni özelliklere kavuşacaklar.

Chrome 106 ile birlikte gelecek yenilikler arasında seçilen metnin kolay bir şekilde çevrilmesi, istediğiniz bir internet sitesini takibe almak ve ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde kalıcı not almak gibi özellikler de yer alıyor. Gelin, Chrome 106’nın en kullanışlı özelliklerine yakından bakalım.

Google Chrome 106 ile gelen yenilikler:

Bir yazının istediğiniz cümlesini ya da kelimelerini anında çevirebileceksiniz:

Yeni Chrome sürümü ile birlikte yabancı dildeki internet sitelerinde artık bir cümlenin ne anlama geldiğini görmek için tüm sayfayı çevirmek zorunda olmayacaksınız. Çevirmek istediğiniz bölümü tarayarak sadece bu bölümün çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu özellikten faydalanmak için tek yapmanız gereken metni seçmek, sağ tıklamak ve “…’e Çevir” seçeneğine tıklamak.

İstediğiniz internet sitesini takibe alabilirsiniz:

Bugüne kadar bir ya da birden fazla internet sitesini takip etmek için bu sitelerin ‘RSS’ bağlantılarından faydalanıyorduk. Fakat yeni özellikle birlikte RSS de kısmen tarihe karışacak. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini takibe alabilecek, bu sitelerden paylaşılan içerikleri RSS olmasa bile Chrome’un yanında açılacak menüden görebileceksiniz.

Özelliği kullanmak için ziyaret ettiğiniz internet sitesinde sağ tıklayarak ‘Siteyi takip et’ seçeneğine basmanız yeterli olacak. Öte yandan bu siteleri takip edebileceğiniz menünün ilerleyen zamanlarda kullanılabilir olması bekleniyor.

İnternet sitelerine not ekleyebilecek, her ziyaretinizde bu notları görebileceksiniz:

Daha önce üçüncü taraf Chrome eklentileriyle kullanılabilen bu özellik, artık Chrome’da yerleşik olarak bulunacak. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde unutmak istemediğiniz konular hakkında notlar alabileceksiniz. Bu notlar, daha sonra siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde açılan ayrı bir menüyle karşınıza çıkacak.

Peki, geliştiricilere neler sunulacak?

Google Chrome 106, yapılan açıklamaya göre gün içinde tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Yeni sürüme geçmek için düzenli olarak Chrome’un sağ üstünde bulunan üç noktaya tıklayıp “Yardım -> Google Chrome hakkında” sayfasına ulaşabilir, güncelleştirmenin gelip gelmediğini takip edebilirsiniz.