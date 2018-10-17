  • Google, Önemli Yeniliklerin Yer Aldığı Chrome 70'i Yayınladı

Google, Önemli Yeniliklerin Yer Aldığı Chrome 70'i Yayınladı

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Tarayıcı savaşlarının en sert muharebelerinin yaşandığı bu günlerde Chrome, 70 numaralı sürümüyle önemli değişikliklere gidiyor.

Google, Chrome'un en yeni versiyonunu Mac, Windows ve Linux için yayınladı. Chrome 69 ile sinyalleri verilen ve Chrome'da yer imleriniz, parolalarınız gibi kişisel verilerin saklanması için 'login' işlemini basitleştiren sistem de böylece tarayıcıya eklendi. Ayrıca artık LastPass gibi eklentiler kullanmadan web tabanlı bir şifre saklama sistemine kavuşuyoruz.

Chrome'un bu yeni özelliği varsayılan olarak açık durumda gelecek. Böylece Gmail veya YouTube gibi Google tabanlı bir siteye girdiğinizde kişisel verileriniz anında senkronize olacak. Böylece hem zamandan hem de efordan tasarruf etmiş olacaksınız.
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Chrome'a yeni gelen bir başka özellik de eklentilerin siteye göre ayarlanabilmesi. Bu sayede örneğin Ad-Block kullanıyorsanız, bir takım sitelerde otomatik olarak eklentinin kapanmasını sağlayabileceksiniz.

Google, bu kez görsel olarak göz boyayan yeniliklerden çok tarayıcı deneyimini üst düzeye çıkaracak özellikler peşinde koşmuş diyebiliriz. En son Chrome sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kaynak : https://www.techradar.com/news/google-releases-chrome-70-with-fixes-for-controversial-new-login-and-sync-system
Etiketler: Chrome 70
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