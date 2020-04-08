Google, Yerleşik NFC Özelliğine Sahip Chrome 81'i Yayınladı

Google, popüler web tarayıcısı Chrome'un yeni sürümünü yayınladı. Chrome 81, yeni yerleşik NFC özelliğinin yanı sıra güvenlik tarafında önemli iyileştirmeler aldı.

Google, desteklenen tüm masaüstü platformlar için Chrome 81'i yayınladı. Yeni 81.0.4044.92 sürümü, Web NFC API desteği gibi önemli geliştirmeler içeriyor. Ayrıca tarayıcıdaki birçok güvenlik açığı da kapatıldı.

Chrome 81 ile birlikte web uygulamaları artık tarayıcıdaki yerleşik NFC'yi kullanabilecekler. Başka bir deyişle, eğer cihazınızda NFC özelliği varsa, web uygulamaları NFC'yi veri aktarımı veya diğer uygulamalar için doğrudan Google Chrome üzerinden kullanabilecek.

Chrome 81 ile toplam 32 güvenlik açığı kapatıldı

Google, yeni sürümle birlikte toplam 32 güvenlik açığını çözdüğünü ve şirketin açıkları bildiren araştırmacılara binlerce dolar ödediğini belirtti. Arama devi, yüksek önem derecesine sahip olarak işaretlenmiş üç güvenlik açığı belirledi. Bunlardan biri uzantılarda, biri ses tarafında ve diğeri WebSQL'de okuma hatası olarak bildirildi.

Chrome 81, Google'ın koronavirüs salgını sırasında yayınlamayı planladığı güncellemelerden biriydi. Arama devi, salgının ardından değişen iş modeli nedeniyle bir sonraki 82 sürümünü tamamen atlayacak ve direkt 83 sürümüne geçecek.

Microsoft dahil olmak üzere diğer Chromium tabanlı tarayıcı geliştiricileri de bu programa uyacaklar. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in yeni kararlı sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.