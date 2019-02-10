Onlarca sekme açtığınız zamanlarda aradığınız sekmeyi bulmak fazlasıyla zor olabiliyor. Chrome da bunu fark etmiş olacak ki yeni özelliğiyle birlikte sekme önizlemesi özelliğini getiriyor.

Google’ın son zamanlarda getirdiği yeniliklerin arasında sekme önizlemesi olduğu düşünülüyor. Microsoft Edge de dahil olmak üzere diğer tarayıcılarda bulunan bu özellik, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

(Microsoft Edge'deki sekme önizlemesi)

Birçok sekme açıkken ne aradığınızı bulamadığınız zamanlarda fazlasıyla işlevsel olan bu özellik ile onlarca sekme arasında ihtiyacınız olan sekmeyi anında bulabileceksiniz. Fare imlecini sekmenin üstünde bekleterek sayfanın önizlemesini görebilecek ve aradığınızı bulduğunuzda da kolaylıkla geçiş yapabileceksiniz.

Hâlâ deneysel bir aşamada olan özelliğin ne zaman çıkacağı hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Diğer tarayıcıların bu özelliğe uzun bir zamandır sahip olduğunu göz önünde bulundurursanız yeni stabil güncelleme ile özelliğin Chrome’a ekleneceğini söyleyebiliriz.