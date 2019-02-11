Google Chrome'a Okuma Modu Özelliği Geliyor

Google, Chrome'u daha iyi hale getirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yazılım devinin şimdiki yeniliği ise Chrome'un bilgisayar sürümü için okuma modu özelliği.

Chromium.org'da yayınlanan bir hata raporunda, macOS, Linux ve Windows gibi farklı platformlarda çalışacak olan Okuma Modu'ndan bahsedildi. Okuma Modu özelliği şu anda yalnızca Chrome'un Android sürümünde mevcutken Google bunu tüm platformlarda kullanılabilir hale getirmek istiyor.

(Firefox'taki Okuma Modu özelliği)

Özelliğin detayları hakkında çok fazla şey bilinmese de hata raporu, Okuma Modu'nun diğer işletim sistemleriyle de uyumlu hale getirileceğini söylüyor. Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Vivaldi internet tarayıcılarında şu anda mevcut olan bu özellikte Google'ın biraz geç kaldığını söylememiz çok da yanlış olmaz.

Hatırlatacak olursak okuma modu, internet sayfasından reklamları, kenar çubuklarını, menüleri ve diğer ögeleri kaldırarak kullanıcılara dikkat dağıtıcı olmayan, kitap benzeri bir okuma deneyimi sunar. Google'ın bu özelliği resmi olarak Chrome'a ne zaman ekleyeceği ise bilinmiyor.