Chrome 71, internet sitelerinde bulunan ve kullanıcıyı rahatsız eden davranışları/etkileşimleri siteden kaldıracak.

Google, Aralık 2018'den itibaren Chrome 71'in rahatsız edici nitelikteki bütün davranışları kaldıracağını duyurdu. Chrome 64 ile bir reklam engelleme özelliği daha Chrome'a eklenmişti ancak pek etkili olduğunu söyleyemeyiz. Google, Chrome 71 ile kullanıcılara bu anlamda en üst düzey internet deneyimini sunmayı hedefliyor.

4 Aralık'tan itibaren, Chrome 71, tekrar tekrar sitelerde beliren ve kullanıcıları rahatsız eden etkileşimleri/reklamları engelleyecek. Site sahipleri Google'ın Rahatsız Edici İçerik Raporlama sayfasına girerek, kendi internet sitelerindeki kaç davranışın/etkileşimin Google tarafından istenmediğini görebilecekler.

Bu ekranda, internet sitesi sahibine, sitesinde bulunan rahatsız edici davranışlar ve bu davranışların hangileri olduğu gösterilmekte. Eğer site sahibi 30 gün içerisinde rahatsız edici etkileşimleri/davranışları kaldırmazsa, Chrome 71 reklamları internet sitesinden kaldıracak.

Google artık aldatıcı içerikli, tıklanınca içeriğiyle alakası olmayan bir siteye yönlendiren, kötü amaçlı yazılım veya diğer istenmeyen programları yükleyen, kimlik avı yapan veya istenmeyen pop-up'ları açan reklamları - duruma göre site içerisinde bir etkileşim/davranış da olabilir - istemiyor.

Google tarafından rahatsız edici olarak sınıflandırılan site davranışları aşağıdaki gibi;

Sahte içerikler, sistem uyarıları veya uyarılar

Tıklandığında başka bir bağlantıya yönlendiren reklamlar, site içi yanıltıcı tasarımlar, mesajlaşma uygulamaları ve sistem uyarıları.

Kullanıcıyı yanıltıcı davranışlar

Oynatma tuşları, ileri butonları, sayfanın sağ tarafında gerçekmiş gibi görünen ancak tıklandığında farklı bir bağlantıya yönlendiren kaydırma çubukları.

Kimlik avı

Kullanıcının bilgilerini çalmaya yönelik site içi davranışlar, etkileşimler ve reklamlar.

Kullanıcının isteği bulunmadan başka bir bağlantıya yönlendiren davranışlar

Kullanıcı hiçbir şey yapmadığı halde başka bir sayfaya yönlendiren site içi davranışları.

Sahte fare imleci

Kullanıcının ekranında beliren ve kullanıcıyı bir yerlere tıklamaya iten sahte fare imleci.

Arka planda bulunan gizli reklamlar

Kullanıcı sıradan bir yere tıkladığında yeni sekmede açılan reklamlar.

Kötü amaçlı yazılım aktaran reklamlar

Kullanıcı tıkladığında, kullanıcının istemediği bir programı veyahut virüsü kullanıcının cihazına aktaran reklamlar.

Eksik veya yanıltıcı marka reklamları

Gerçek olmayan işletmeleri tanıtan reklamlar. Açıklamaya sahip olsa bile marka, logo, şirket adı eksik olan reklamlar.

Chrome 71 kullanıcıları bu özelliği kontrol edebilecekler

Chrome 71 otomatik olarak rahatsız edici davranışları internet sitelerinden engelleyecek ancak Google, kullanıcılara bu noktada kontrol imkanı sunuyor. İsteyen kullanıcılar reklamların/davranışların engellenmesini durdurabilecek veya sadece bazı davranışların engellenmesini önleyebilecek.

Chrome'un bu özelliğini oldukça takdir ediyoruz. 4 Aralık'ta rahatsız edici davranış engelleme özelliği Chrome 71 ile uygulanmaya başlanınca, Google'ın bu atağının ne kadar etkili olacağını hep beraber göreceğiz.