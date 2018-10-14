Google, Chrome üzerinde geliştirmeler yapmaya ve yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sıradaki yenilik ise Android kullanıcıları için gelecek.

Google, Chrome'un arayüzüne ve özelliklerine dair gerçekleştireceği yeniliklere bir tane daha eklemeye hazırlanıyor. Android kullanıcılarının, telefonlarında Chrome üzerinden ulaşabilecekleri bir 'Keşfet' sekmesi sayesinde kullanıcıların yeni web siteleri keşfetmelerine ve daha rahat gezinmelerine olanak sağlanması planlanıyor.

Özellik henüz test aşamasında ve kullanıma sunulduktan sonra kullanıcıların ilgi alanlarına göre yeni içerikler keşfetmelerini sağlayacak seçenekler sunacak. Android cihazlarda Chrome'un son sürümünü kullananlar için erişilebilir durumda olan özelliği denemek isterseniz arama çubuğuna 'chrome://flags' yazmanız ve girdiğiniz sayfada 'Explore' araması yapmanız gerek. Sonrasında karşınıza çıkacak olan 'Explore websites''ı seçerseniz, Chrome'un yeni özelliğini kullanmaya başlamış olacaksınız.

Fakat özellik henüz deneysel ve gelecekte de kararlı sürümde doğrudan sunulan bir özellik olarak gelip gelmeyeceği meçhul. Tabii ki kullanıcıları memnun eden ve sık kullanılan bir özellik olursa Google bunu mutlaka değerlendirecektir.