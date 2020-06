Google’ın deneysel tarayıcısı Canary’de gözüken yeni etiketler, Chrome’un adres çubuğunda yaşanacak yeni değişiklikleri gösterdi. Buna göre Chrome, ileride adres çubuğu kısmında yalnızca site ismini gösterecek.

Günümüzde en çok tercih edilen tarayıcılardan birisi olan Google Chrome, bugüne kadar pek çok kez değişiklik yaşadı. Bu değişikliklerden bazıları da adres çubuğunda görünen bağlantı üzerinde yaşandı. Google, bağlantılarda ana kısım ve geriye kalan kısım arasındaki vurguyu netleştirdi ve HTTP ve HTTPS uzantılarını gizledi.

Ancak Google, Chrome Canary üzerinde gözüken yeni deneysel özelliklere göre yalnızca bunlarla sınırlı kalmayacak. Şirket, bu kez kullanıcılara yalnızca bağlantıdaki ana kısmı gösterecek (sitenin ismi) bir yenilik üzerinde çalışıyor. Chrome’a gelecek bu yenilik şu anda geliştiriciler tarafından da test ediliyor.

Adres çubuğu daha sade bir görünüm alacak:

AndroidPolice, Chrome Canary’nin son sürümünde yeni bir etiketle (flag) karşılaştı. 'Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query and Ref' ismine sahip olan bu etiket aktifleştirildiğinde bir bağlantıda yalnızca sitenin ismine karşılık gelen ve bağlantının kökü olan domain gözükmeye başladı.

Bu etiketin yanı sıra iki ayrı etiket daha tespit edildi. Bu etiketler, 'Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query and Ref on Hover' ve 'Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query and Ref on Interaction' isimlerine sahipti. ‘on Hover’ ile biten etiket, kullanıcılar imleci adres çubuğu üstüne getirince bağlantının tamamını ortaya çıkarmaya yarıyordu.

Öte yandan ikinci etiket olan ve ‘on Interaction’ ile biten etiketse adres çubuğundaki içeriği farklı bir şekilde gizliyordu. Bu etiket sayesinde kullanıcılar sayfayla bir etkileşime girdiklerinde adres çubuğunda artık yalnızca kök bağlantı kalıyordu. Yani site ilk açıldığında bağlantı tamamen gözüküyordu.

Google Chrome’un bu özelliğe ne zaman kavuşacağı şu an için henüz bilinmiyor. Bununla birlikte gözümüz adres çubuğunda beyaz ve gri bir yazı görmeye fazlasıyla alıştığından bu bağlantıya ihtiyacımız olduğunda gerekli aksiyonları almak ilk başlarda birkaçımız için can sıkıcı olabilir.