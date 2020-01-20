Chrome'un Android Sürümüne İşlevsel Bir Özellik Geliyor

Google, Android kullanıcılarının bir numaralı internet tarayıcısı olan Chrome için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Giderek çok daha işlevsel bir tarayıcı haline gelen Chrome, yakında görüntüleri doğrudan Android'in panosuna kopyalamanıza imkan sağlayacak.

Android'de Google Chrome, tartışmasız en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Art arda yayınladığı güncellemelerle popüler tarayıcısına yeni özellikler kazandıran Google, geçtiğimiz yılın sonuna doğru arayüz tarafında önemli yeniliklere imza atmıştı.

Chromium Gerrit’te, kullanıcıların Chrome'daki görüntüleri Android panosuna kolayca kopyalamasına yardımcı olacak yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. Chromium Gerrit, Chrome kullanıcılarının internet sitelerinin belirli kısımlarını paylaşmalarına imkan sağlayan bir sistem.

Kullanıcı arayüzünü inceleme bağlantısı, Google çalışanı olmayanlar için erişilebilir olmasa da, özelliğin çok yakında kullanıcılara sunulabileceğini tahmin ediyoruz. Özellik etkinleştirildikten sonra kullanıcılar, Chrome'daki herhangi bir görüntüye uzun süre basarak Android panosuna kopyalayabilecek.

Kullanıcılar, Google Chrome'daki görüntüleri doğrudan Android panosuna kopyalayabilecek

Kullanıcıların, görüntüleri arkadaşlarına göndermek için paylaşım menüsünü kullanmasını gerektiren mevcut uygulama ile karşılaştırıldığında, bu yeni yöntemin kullanımı çok daha kolay olacak ve kullanıcıların sadece birkaç dokunuşla görüntüleri paylaşmasına imkan tanıyacak.

Kullanıcı arayüzü inceleme bağlantısına erişemediğimizden, yeni özelliğin nasıl görüneceğini tam olarak bilmemiz mümkün değil, yukarıda gördüğünüz ekran görüntüsüne benzer bir seçenek şemasının olacağı tahmin ediliyor.