Google Chrome'un en büyük problemlerinden biri de aşırı batarya tüketimi. Özellikle Windows 10 kullanıcıları, uzun süreli Chrome kullanımlarda dizüstü bilgisayarlarının batarya tüketim hızından şikayetçilerdi. Ancak bu durum, kısa bir süre sonra değişecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, tüketicilere pek çok hizmet sunuyor. Şirketin en popüler ürünlerinden bir tanesi de "Chrome". Ancak Google Chrome, dünyanın en popüler internet tarayıcısı olmasına rağmen tüketiciler tarafından fazlasıyla eleştirilen bir uygulama. Çünkü Google Chrome, hem batarya hem de RAM kullanımı konusunda pek de optimize değil.

Özellikle Windows 10 kullanıcıları, Google Chrome'un batarya kullanımından fazlasıyla şikayetçiler. Ayrıca bu konuda yapılan testler de var ve bu testler, Google Chrome'un diğer internet tarayıcılarına göre daha çok batarya tükettiğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak kısa bir süre sonra bu durum değişebilecekmiş gibi görünüyor.

Google, Chrome'u iyileştirmek için Microsoft'un tavsiyesine kulak verdi

Geçtiğimiz ağustos ayında Microsoft, Google Chrome'un yüksek pil tüketimi konusuna dahil oldu ve bir tavsiye verdi. Bu tavsiye, Google Chrome'un video oynatırken kullandığı gereksiz disk önbelleğinden kurtulmasının, pil tüketimini düşürebileceği yönündeydi. Çünkü Google Chrome, bir videoyu oynatırken disk ön belleğine büyük boyutlarda aktarım yapıyordu ve bu da pil tüketiminin sürekli yüksek olmasına neden oluyordu.

Microsoft'un bu tavsiyesi, aylar sonra da olsa Google tarafından önemsenmiş gibi görünüyor. Çünkü Chromium platformunda açıklamalar yapan "Chrome Cunningham" takma isimli bir mühendis, bu konudaki çalışmaların kısa bir süre sonra başlayacağını açıkladı. Google mühendisine göre çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Windows 10'a sahip Google Chrome kullanıcıları, rahat bir nefes alabilecekler.

Google'ın çalışmalara ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak görünen o ki teknoloji devi, elini çabuk tutmak ve gerekli çalışmaları bir an önce yaparak kullanıcıları rahatlatmak istiyor. Ayrıca Google ekibinin, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu özelliği ilk olarak Google Chrome'un Canary kullanıcılarına sunacağını tahmin etmek zor değil.

Microsoft'un Google Chrome'a yaptığı katkı, 2019 yılında iyiden iyiye yükseldi. Çünkü Microsoft, geçtiğimiz yıl Chromium tabanlı Edge'i geliştirme yoluna gitti ve bu tarayıcının geliştirilmesi sırasında açık kaynak kodlu Chromium projesi, 1.600'den fazla yeni koda kavuştu. Böylelikle Google, Microsoft'un desteklerinden faydalanarak Chrome'u daha işlevsel bir hale getirme imkanı yakaladı.