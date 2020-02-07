Google Chrome'un son güncellemesi, çok önemli iki özellikle geldi. Geliştirici ekibin yeni sürümle birlikte sunduğu ilk özellik; internet sitelerinin gönderdiği bildirimlerden, ikincisiyse büyük reklamlardan kurtulmanızı sağlıyor.

Google Chrome'un yeni sürümü, internet deneyiminizi bir hayli değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü kullanıcılar, Chrome'un son sürümüyle birlikte zaman zaman taciz boyutuna ulaşan büyük reklamlardan kurtulabilecekler. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte bazı internet sitelerinden gönderilen bildirimler de engellenebilecek.

Chrome kullanıcıları, uygulamanın üst tarafında bulunan sinir bozucu iletilere bir süredir maruz kalıyorlar. Bu iletilerde genellikle, bir internet sitesinin göndereceği bildirimleri kabul edip etmeyeceğiniz soruluyor. Artık, bu bildirimlerden tamamıyla kurtulabileceksiniz. Çünkü Google Chrome'un yeni sürümü, bu küçük ve sinir bozucu iletileri tamamıyla engelleyebilmenize olanak sağlıyor.

Google Chrome'un can sıkıcı yanlarından bir tanesi de reklamlar. Üçüncü parti uygulamalarla bu reklamlar engellenebiliyor ancak bazı kullanıcılar, bu uygulamaları kullanmıyorlar ve sitelerdeki çok sayıda reklama maruz kalıyorlar. Google Chrome'un yeni sürümü, kısmen de olsa reklamlardan kaçınmanıza yardımcı oluyor.

Google Chrome'u güncellemek için yapmanız gerekenler

Google Chrome, çoğu zaman otomatik olarak güncelleniyor. Ancak otomatik güncellemeler kimi zaman gecikebiliyor veya hiç yapılmayabiliyor. Google Chrome'u manuel olarak güncellemek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Google Chrome'un sağ üst bölümünde bulunan üç noktalı simgeye tıklayın.

simgeye tıklayın. Önce " Yardım " ardından da "Google Chrome Hakkında" menülerine tıklayın.

" ardından da "Google Chrome Hakkında" menülerine tıklayın. Eğer Google Chrome sürümünüz güncel ise zaten bu konuda bir bilgilendirme alacaksınız. Eğer Google Chrome sürümünüz güncel değilse "Güncelle" butonuna tıklayın. Kısa bir süre içerisinde güncelleme işleminiz tamamlanacak ve Chrome'u yeniden başlatmanız istenecektir. Söz konusu ekran şu şekilde görünüyor olacak;

İnternet sitelerinin gönderdiği bildirimlerden kurtulmak için yapmanız gerekenler

Güncelleme işleminin ardından Google Chrome'da boş bir sekme açın ardından da şu ibareye erişin;

chrome://flags/#quiet-notification-prompts

Karşınıza çıkan ekranda sarı renkli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüm, istenmeyen bildirimlerden kurtulmanızı sağlayacak ayarları içeriyor. Bu kısmın hemen devamında bir buton var ve bu butonda "Default" ibaresinin yazdığını göreceksiniz.

Default yazan butona tıklayın ve ardından da " Enabled " ibaresini seçin. Bu ibareyi seçtikten sonra Google Chrome size bir ileti gönderip tarayıcıyı yeniden başlatılması gerektiği konusunda uyaracak. Söz konusu uyarıyı onaylayın ve Google Chrome'un yeniden başlatılmasını bekleyin.

" ibaresini seçin. Bu ibareyi seçtikten sonra Google Chrome size bir ileti gönderip tarayıcıyı yeniden başlatılması gerektiği konusunda uyaracak. Söz konusu uyarıyı onaylayın ve Google Chrome'un yeniden başlatılmasını bekleyin. Şu an için istenmeyen bildirimlerden kurtulmadınız. Şimdi de Yine Google Chrome'un sağ üst kısmında bulunan üç noktalı butona tıklayın. Ardından da sırasıyla "Ayarlar", "Gelişmiş", " Gizlilik ve Güvenlik " seçeneklerine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "Site Ayarları" isimli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüme tıklayın.

" seçeneklerine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda "Site Ayarları" isimli bir bölüm göreceksiniz. Bu bölüme tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada "Bildirimler" isimli bir bölüm var. Buraya tıklayın. Karşınıza şöyle bir bölüm çıkacak.

"Bilgiyi daha az rahatsız edici bir şekilde alın (bildirim istemlerinin sizi rahatsız etmesini engelleyin)" yazan bölümü aktif hale getirin.

Büyük reklamlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler

Google Chrome'u güncellediğinizden emin olduktan sonra yeni bir sekme açın ve şu ibareye erişin;

chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention

Karşınıza yine sarı renkli bir bölüm çıkacak. Bu bölümdeki ayar, " Default " olarak ayarlanmış durumda. Büyük reklamlardan kurtulmak için bu ayarı değiştirmemiz gerekiyor.

" olarak ayarlanmış durumda. Büyük reklamlardan kurtulmak için bu ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Default yazan butona tıklayın ve ardından da " Enabled " ibaresini seçin.

" ibaresini seçin. Google Chrome'u yeniden başlattıktan sonra büyük reklamlardan kurtulmuş olacaksınız.

Google'ın "büyük reklamlar" diyerek neyi kast ediyor?

Açık konuşmak gerekirse reklamlardan kurtulma özelliğinin ne tür reklamları kapsadığı şu an için bilinmiyor. Ancak Google tarafından yapılan açıklamalarda bu özelliğin internetteki dolaşım hızını doğrudan etkileyen reklamları engellediği belirtiliyor. Buradan anladığımız kadarıyla bazı internet sitelerinde yer alan, ekranın neredeyse tamamını kaplayan ve bir buton aracılığıyla kapatılabilen reklamlar, bu özellik kapsamında görünmeyecek.