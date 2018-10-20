Google, Chrome tarayıcısını hem mobil hem de masaüstü sürümde kullanan kullanıcılar için sevindirici bir uygulama getiriyor.

Google, Chrome tarayıcısına özellikle son zamanlarda bazı büyük destekler sunuyor. Bunlardan birisi ise, hem mobil sürümde hem de masaüstü sürümde Chrome tarayıcısı kullananlar için gayet işlevsel ve güzel bir özellik. Google, Chrome'a 'self-share' adını verdiği bir özelliği ekleyecek, anlamı terimsel olarak çevirince kendi içinde paylaşım. Chrome, kullanıcıların mobil cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar arasında sekmeleri paylaşmasına, bu özellik aracılığıyla imkan sunacak.

Chrome, yalnız bununla alakalı güncelleme de vermeyecek. Gizli mod kullanımı sırasında medya bildirimlerini sansürlemek için yeni bir ayar da yakında güncellemelerle birlikte kullanıma sunulacak.

Henüz, Self-share özelliğinin ne zaman kullanımda olacağı ya da tam anlamıyla nasıl kullanılacağı gibi detaylar elimizde bulunmuyor. Ancak eldeki veriler canlı akışın mümkün olabileceğini bizlere gösteriyor. Hemen ardından değindiğimiz, gizli mod içerisinde medya bildirimlerinin sansürlenmesi Android sürümlere özgü gibi gözüküyor ve mantıklı duruyor. Şu an Android cihazlarda gizli sekme içinde medya oynatılırken video / ses başlığı, URL, sanatçı / kanal ve arkaplan resmi gibi bazı detaylar gözüküyor.

Bununla birlikte yeni ayar kullanıma sunulunca bu artık değişecek ve sadece bir medya oynatılıyor tarzında bildirim verecek. Bu özellik muhtemelen yakın zaman içinde kullanıma sunulacak.