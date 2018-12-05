Google Chrome, sahip olduğu inanılmaz pazar payı ve arkasındaki güçle, tarayıcı pazarının tepesinde yıkılmaz bir hanedanlık kurmuş durumda. Bütün internetin kontrolünün Chrome’a geçmesi neden kötü bir şey?

Yaşı yetenler, ikinci tarayıcı savaşlarını hatırlayacaktır. Mozilla Firefox ve Internet Explorer arasındaki zorlu mücadelede kenarda durmuş, etliye sütlüye karışmamaya çalışan ve pek kimsenin kullanmadığı bir tarayıcı vardı: Google Chrome. Her biri farklı altyapılar kullanan bu tarayıcılar arasındaki rekabet, kullanıcıların çok kısa sürede pek çok yeniliğe kavuşmasını sağladı. Sağlıklı bir rekabette olması gereken de buydu zaten: birbirini daha iyi olmaya zorlayan rakipler, birbirlerini kullanıcılara daha fazlasını sunmaya zorlamalıdır.

Zamanı ileri alalım ve 2015 yılına gelelim. Microsoft’un aslında ölü doğan internet tarayıcısı Edge, artık sadece başka bir tarayıcı indirmek için kullanılan Explorer’in yerini almak üzere geldi. Benchmark testlerinde gayet iyi sonuçlar elde eden Edge, insanlara tercihlerini değiştirtecek kadar iyi değildi. Bu yüzden de asla yeterli büyüklükte bir kullanıcı ağına ulaşamayan Microsoft, Edge’in acılarına bir son vermeye karar verdi.

Hepsine Hükmedecek Tek Bir Blink

Bir arama motoru oluşturmak ve o motora interneti indexleyebilmek kolay bir iş değil. Aslına bakarsanız, dünyada bu kadar büyük bir işi yapabilecek çok az sayıda firma var. Piyasada gördüğümüz tarayıcıların büyük bir kısmı, kaplaması değiştirilmiş Chrome’dan başka bir şey değil. Vivaldi de,Silk de, hatta Android tabletlerdeki Edge tarayıcı da Blink kullanıyor. Blink motorunun kullanan tarayıcılar, bu motora uygun olarak geliştirilmiş olan geniş eklenti yelpazesinden de faydalanabiliyorlar.

Dünyanın en güçlü arama motoru, en güçlü tarayıcısı ve internetin en büyük reklamcısı aynı firma haline gelmiş durumda. Bu da oldukça kötü bir şey. Web siteleri tasarlanırken Blink’e göre tasarlanacak. Microsoft’un da çekilmesiyle beraber, Chrome’un karşısında yalnızca Firefox kalmış olacak. Daha önce “sinir bozucu reklamlar” konusunda Google’ın takınmış olduğu tavır, reklamları tam da firmanın istediği hale getirene kadar süren bir cadı avına dönüşmüştü. Benzer bir durum burada da yaşanacaktır.

Microsoft Ne Yapabilir?

Microsoft’un yapabileceği bir şey yok mu? Elbette ki var. Edge zarar eden bir tarayıcı ise ve potansiyeline ulaştıramıyorlarsa kapatmak en doğal hakları. Yine de, kapatmadan önce başvurabilecekleri bir yöntem daha var. Bu yöntemi daha önce tecrübe de ettiler üstelik: açık kaynak kullanımı.

1998 yılında ilk tarayıcı savaşının kazananı Internet Explorer, kaybedeni ise Netscape Navigator olmuştu. Netscape ekibi ise pes etmeyip, açık kodlu küçük bir organizasyon oluşturdu. Bu organizasyonun bugün bilinen adı ise Mozilla.

Son dönemde GitHub gibi önemli bir açık kod kaynağını kendi bünyesine katan ve bazı patentlerini de açık kodlu hale getiren Microsoft, doğru bir hamleyle Google’ın yıkılmaz gibi görülen kalesinin duvarlarında delik açabilir.