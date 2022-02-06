Google Chrome, her ne kadar RAM canavarı olsa da hâlâ en çok kullanılan tarayıcı konumunda. Hepimizin kullandığı bu tarayıcı yıllar içinde birkaç logo değişikliğine uğradı ve görünüşe göre bir değişiklik daha yolda.

İlk olarak 2008 yılında karşımıza çıkan ve o zamanlar parlak, üç boyutlu ve şaşalı bir logoya sahip olan Google Chrome’un logosu, bugüne kadar üç kez değişmişti. Son gelen bir habere göre Google Chrome logosu dördüncü kez değişiyor.

Google Chrome’un ilk logosu, bahsettiğimiz gibi üç boyutlu ve bol ışıklandırmalı bir logoydu. O zamanlar için bu unsurlar tabii ‘Of ne kadar teknolojik duruyor baksana’ dedirtiyordu. Daha sonra logo 2011 yılında iki boyutlu bir hal aldı ve ışıklandırma + gölgelendirmeye sahipti. 2014 senesindeki logo değişikliğinde de Google, ışıklandırmayı kaldırmıştı.

Sapsade bir logo: 2022 Google Chrome logosundan gölgelendirmeler de kalkıyor

Google Chrome’un 8 yıl sonra gerçekleşen logo değişikliğinde logodaki gölgelendirmeler de kalkıyor ve elimizde sade mi sade bir logo kalıyor. Gölgelendirmeler kalkınca sanki logo renkleri incelmiş gibi görülebilir ancak bunun sebebi gölgelerin kalkması değil, mavi dairenin etrafındaki beyaz çemberin büyütülmüş olması.

Gölgelerin kalkmasının yanı sıra yeni logoda renkler daha da canlı hale getirilmiş. Bu sayede Google, Chrome'un modern marka tanımına daha uygun bir logo sunmayı hedefliyor. Ancak logo, standart bir tasarıma sahip değil zira farklı platformlarda farklı görünümlere sahip.

Google Chrome Windows 10-11, macOS, iOS ve ChromeBook logosu

Google Chrome logosunun Windows sürümü, Microsoft'un yeni akıcı arayüzüne uyacak şekilde daha canlı renkli bir görünüme kavuşacak. Ancak Chrome OS sürümü diğer sistem simgeleriyle eşleşmesi için tamamen düz renkli bir sürüm alacak. Mac'lerde ise logo, içinde bulunduğu beyaz kareye gölge yansıtacak.

Yeni Google Chrome logosu güncellemesi, önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak bütün cihazlara dağıtılacak. Siz logo güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.