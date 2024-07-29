Google Chrome'da geçtiğimiz günlerde çok büyük bir sorun yaşandı. Milyonlarca kullanıcı, şifre yöneticisindeki bir hata nedeniyle geçici olarak kayıtlı şifrelerine ulaşamadı. Google'dan özür geldi.

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome, geçtiğimiz günlerde dünya çapından kullanıcıları etkileyen çok büyük bir sorunla gündeme geldi. Yaşanan bir sorun, 15 milyon civarı Windows kullanıcısının şifrelerinin kendi kendine bir süreliğine silinmesine neden oldu.

Bilindiği üzere Chrome’da bir “şifre yöneicisi” var. Bu araç, şifrelerinizi tarayıcıya kaydetmenizi sağlıyor. Böylece bir siteye giriş yaparken hatırlamakla uğraşmıyorsunuz ve kayıtlı şifrenizle kolayca girebiliyorsunuz. İşte sorun da tam olarak burada yaşandı.

Google’dan özür geldi

Olay, 24 Temmuz tarihinde yaşandı ve 18 saat boyunca devam etti. Kullanıcılar, kayıtlı şifrelerine bu süreçte ulaşamadılar. Aynı zamanda yeni şifre de kaydedemediler. Daha sonrasında ise çözüm yayımlandı ve kullanıcılar tarayıcıyı yeniden başlatarak normale döndü.

Gelen bilgilere göre şifre yöneticisi yaşanan ve uzun süre devam eden bu geçici problem, dünya çapında 15 milyon civarı azımsanamayacak kadar fazla kullanıcıyı etkileyerek şifrelere ulaşılamamasına neden oldu. Sorunun, Chrome’un M127 versiyonunda ve sadece Windows işletim sisteminde yaşandığı şirket tarafından açıklandı.

Problem sona ermesine ve kullanıcıların şifresine tekrar ulaşmasının ardından Google’dan açıklama geldi. Teknoloji devi, kesintinin neden olduğu sonuçlardan dolayı kullanıcılarından özür diledi. Tamamen çözüldüğünü de ekledi.