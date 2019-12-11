Google'ın internet tarayıcısı Chrome, yeni güvenlik özellikleriyle donatıldı. Yeni özellikler kapsamında Google Chrome, riskli sitelerle ilgili yaptığı uyarılarda yüzde 30 daha başarılı olacak. Ayrıca kullanıcılar, şifrelerle ilgili riskler konusunda da uyarılacaklar.

İnternet denilince akıllara gelen ilk şirket, hiç şüphesiz ki Google. Google, kullanıcılara pek çok alanda hizmet veriyor ve şirketin verdiği hizmetler, neredeyse tüm internet kullanıcıları tarafından kullanılıyor.

Şirketin internetle ilgili hizmetlerinden bir tanesi de Chrome ve bu program, hayatımıza girdiği dönemlerden beri dünyanın en popüler internet tarayıcısı. Google geliştirici ekibi şimdi, Google Chrome çok daha güvenli bir hale getirdi.

Şifreleriniz Google'a emanet

Google bugüne dek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için pek çok özellik sundu. Şimdiyse Google Chrome'un geliştirici ekibi, kullanıcıların kendilerini çok daha güvende hissetmeleri için yeni özellikler hazırladı. Bu yeni özellikler, kullanıcıların şifrelerini daha rahat bir şekilde koruyabilmelerine yardımcı olacak. Ayrıca Google Chrome, bundan sonra kullanıcıları aynı şifreleri kullanmamaları konusunda önerilerde bulunacak.

Google Chrome, kimlik avına fazlasıyla önem veriyor. Hatta güvenlik açısından riskli olan bir internet sitesine girmeye çalıştığınızda sizi doğrudan uyarıyor. Ancak Google Chrome, bundan sonra bu konuda daha başarılı olacak. Şirketin güvenli tarama veritabanı, artık kullanıcılar için daha işlevsel bir şekilde çalışacak. Geliştirici ekip, yeni hizmetin yüzde 30 daha başarılı olduğunu söylüyor.

Google, güvenilir olmayan sitelere şifrelerinizi girmemeniz için uyaracak

Google Chrome'un yeni güvenlik tedbirleri bunlarla da sınırlı değil. Program bundan sonra şifrelerinizi girdiğiniz internet siteleri ile ilgili de uyarılar gönderecek. Eğer bir site, Google Chrome tarafından riskli olarak görülürse kullanıcılar, bu internet sitesine şifre girmemeleri konusunda uyarılacaklar. Böylelikle kullanıcılar, şifrelerini çaldırmaktan daha kolay bir şekilde kaçınabilecekler.

Aslına bakacak olursak Google, bu yeni tedbirler için uzun zamandır çalışıyor. Şubat ayında başlatılan çalışmalar, ekim ayına kadar Google hesapları ile birleştirildi. Geliştirici ekip şimdi de bu yeni güvenlik önlemlerini, tüm kullanıcıların faydalanabilmesi için uygulamaya entegre etti. Böylelikle kullanıcıların güvenlik kapsamları da genişletilmiş oldu.