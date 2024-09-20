Google Chrome'un Android sürümüne, kullanıcı güvenliğini tavan yaptıracak bir özellik geliyor. Bu yeni özellik, şifre yöneticisini biyometrik verilerle destekleyecek.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android sürümünde, kullanıcı güvenliğini tavan yaptıracak bir özellik tespit edildi. Henüz Canary sürümde bulunan ve test aşamasında olan bu yeni özellik, otomatik şifre aracının güvenlik katmanını biyometrik verilerle destekleyecek.

Aslına bakacak olursak bu özellik, Edge gibi birkaç internet tarayıcısında çoktandır var. Kullanıcılar, tarayıcıya kaydettikleri şifreleri otomatik olarak doldurmadan önce yüz veya parmak izi taraması yapıyorlar. İşte bu özellik, çok yakında Google Chrome'un Android sürümüne gelecek.

Tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belli değil

Google Chrome'un Canary sürümünde tespit edilen yeni özelliğin kararlı sürüme ne zaman ulaşacağı belli değil. Google, özelliğin ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak parola yöneticisi için biyometrik güvenlik için bir süre daha bekleyebiliriz gibi görünüyor.

Google Chrome'un yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.