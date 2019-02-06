Google, bugün yayınladığı Chrome uzantısı Password Checkup ile parolalarınızın güvenli olup olmadığını söyleyecek.

Google, bugün yayınladığı bir Chrome uzantısıyla şifrelerinizin güvenli olup olmadığını söyleyecek. Password Checkup adlı uzantıyı tarayıcınıza kurduktan sonra, girdiğiniz kullanıcı adı/parola kombinasyonuna göre Google size “güvenli değil” uyarısı verecek. Şirketin söylediğine göre, veri açığı hatalarıyla ortaya çıkan 4 milyar kimlik bilgisi bulunuyor.

Eğer ki uzantı güvenliksiz bir şifre belirlerse sizi bilgilerinizi değiştirmeniz konusunda uyaracak. Özellik oldukça kullanışlı olsa da kullanıcıların kafasında Google’ın bunları nasıl görebildiği sorusu oluşabilir. Şirket, uzantının kişisel bilgileri asla paylaşmayacağını belirtti.

Google, kafalarda oluşabilecek güvenlik sorunlarına dair paylaştığı blog yazısında, uzantının kullanıcı adı ve parolayı Google üzerinden veri ihlallerine bakarak aradığını ve bu sırada güvenli olmayan kullanıcı adı ve şifreleri de sızdırmadığını söyledi. Ayrıca Password Checkup’ın bu iş için çoklu karma kontrolü adı verilen bir tekniği kullandığı ifade edildi.

Şirket, uzantının davaya söz konusu olabileceğini ve kullanıcılar için çok fazla sıkıntı çıkarmayacağını söylerken uzantının zayıf şifreler konusunda sürekli uyarı vererek kullanıcıyı sıkmayacağını, asıl işinin güçlü parolalar oluşturmak olduğunu da dile getirdi.

Ayrıca, Chrome kullanıcısı değilseniz ya da Chrome kullanıcısıysanız ancak uzantıyı yüklemek istemiyorsanız şifrelerinizin güvende olup olmadığını HaveIBeenPwned üzerinden de kontrol edebilirsiniz.