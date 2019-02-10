Android kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği, kullanıcı arayüzünü daha koyu hale getiren Karanlık Mod, Chrome 73'ün beta sürümünde denenmeye başlandı.

Uygulamalarına ve platformlarına karanlık modu ekleme fikri Google'ın oldukça zamanını aldı ancak artık işleri bitmiş gibi görünüyor. Şirket, Chrome 73'ün beta sürümü için karanlık arayüzü kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda.

Henüz mobil tarayıcılara gelmiş olan bu gece modu şimdilik çok erken bir aşamada. Şimdilik sadece Geliştirici Seçenekleri menüsünün Android Pie'ın Karanlık Modu seçeneğiyle kapatıp açılabilen tema, biraz daha çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü tema karanlık bir hal alsa da bazı yazıların siyah renkte kaldığı bildirildi.

Bahsi geçen bu özelliğin beta sürümünden ileri gidip gitmeyeceği henüz kesin değil. Fakat bu mod, Android kullanıcılarının uzun süredir istediği bir moddu. Bu yüzden beta sürümünden ileri gitmesi de yüksek ihtimaller dahilinde görünüyor. Android kullanıcılarının bu modu bu kadar istemesinin sebebi ise, gözler için daha sağlıklı olması ve pil ömrünü olumlu etkilemesi.