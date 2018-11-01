Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali bir türlü tarayıcı savaşlarındaki mağlubiyetini kabul etmeyen Microsoft, Google'dan feci bir fark yedi.

Google, 2018'in Ekim ayındaki pazar payı rakamlarına göre Microsoft Edge'i ezip geçti. %66.28 olan pazar payını bir aylık periyotta %66.43'e çıkaran Chrome, %4.28'lik pazarı olan Edge'i tam 15'e katladı. Listede Firefox'a da büyük bir üstünlük kuran Google Chrome adeta krallığını ilan etti.

Görünen o ki Microsoft'un güncellemelerle Edge'i dayatması, sürekli diğer tarayıcılardan daha üstün olduğunu belirten istatistikler yayınlaması hiçbir işe yaramıyor. Piyasada Edge'e karşı ön yargı bir türlü kırılamamış durumda.

Yeni dönemde tarayıcı savaşlarında Google Chrome'un yanına yaklaşılması dahi güç görünüyor. Bakalım Microsoft'un Edge ısrarı ne kadar daha sürecek.