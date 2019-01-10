Google sürekli bir yenilik yapma peşinde. Bu sefer de internetin iyi niyet elçisi olmaya karar vermiş. Yeni özelliği sayesinde internette gördüğümüz "gereksiz" reklamları engelleyecek.

Google bugün yaptığı açıklamada, geçen sene Amerika, Kanada ve Avrupa’da sınırlı kullanıcılara sunduğu dahili reklam engelleme özelliğini 9 Temmuz 2019 itibariyle bütün ülkelere açacağını duyurdu.

Google geçen seneden itibaren daha iyi reklamlar koalisyonunun hazırladığı kılavuzlar doğrultusunda genellikle pop-up olarak çıkan ve otomatik olarak oynayan yüksek sesli reklamları engellemeye başladı.

Google herhangi bir engelleme yapmadan önce web sitesini uyarıyor. 2019 yılı başında yayınladığı raporda uyardığı web sitelerden üçte ikisinin şu an iyi durumda olduğunu, reklamları engellenen web sitelerinin oranının sadece yüzde bir olduğunu belirtti.

Google bugün yaptığı açıklamada ayrıca “Bizim nihai amacımız reklamları engellemek değil, herkes için daha iyi bir internet ortamı sunmak” dedi.

Bazıları Google’ın bu açıklaması karşısında sevinirken bazıları da "Google zaten reklam toptancısı gibi bir şey, şimdi bir de çıkmış bekçilik yapıyor" diyerek açıklamaya tepki gösterdi. Google bu yaz küresel olarak reklamları engellenmeye başladığında bu tartışmalar da daha hararetli olacaktır.