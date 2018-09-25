Google Chrome'un Son Özelliği Kişisel Bilgilerinizi Topluyor

Google daha fazla para kazanmak için kişisel bilgilerimizi paylaşıyor. Şirket, şimdi de yeni bir güncellemeyle daha fazla kişisel bilgiye erişim sağlar hale geldi.

İnternet tarayıcıları o kadar hayatımızın içindeler ki onları fark edemiyoruz. Bu da Google’ın gizlilik politikasını, kullanıcılarına bildirmeden değiştirdiğini fark etmemiş olabileceğiniz anlamına geliyor. Chrome Google tarafından yürütüldüğü için alınan tüm veriler Google Ads ve Google’ın benzer reklam projelerine kaynak olarak kullanılıyor. Ve bu hafta kullanıcılar, Chrome’un yeni güncellemesi ile Google’ın herhangi bir servisine giriş yaptıklarında onları otomatik olarak Chrome’a da girmiş olarak gösterdiğini fark ettiler. Bu özellik ise sizin internetteki etkinliğinizin Chrome tarafından görülmesine imkân sağlayan bir özellik.

Bundan önce kullanıcılar Chrome’a giriş yapmadan Gmail gibi ürünleri kullanabiliyordu ama yeni güncellemeyle bu imkân da ortadan kalkmış bulunuyor. Çünkü Google’ın bu gibi servislerine giriş yaptığınız anda otomatik olarak Chrome’a da giriş yapmış oluyorsunuz. Google otomatik giriş yeniliğini yaptığını kabul etti ancak bu özellikle bütün verilerin görüntülenmeyeceğini ve yalnızca kullanıcılar izin verirse bu verilerin paylaşılacağını da ekledi. Google gerçekten de verileri toplamıyorsa neden kullanıcılarını gizlilik politikası değişikliğiyle bilgilendirmediği sorusu da ayrı bir merak konusu.

Google’ın reklamlarını daha ilgili kılmak için veri topladığı söylentileri gündemdeydi ancak bundan sonra söylenti olmaktan biraz daha uzaklaşacaklar gibi görünüyor. Daha tutarlı reklamlarla daha çok para kazanmayı amaçlayan Google, gizlilik politikası kavramını unutuyor gibi duruyor. Bu da maalesef bizi başka ve daha güvenli tarayıcı arayışlarına itiyor.