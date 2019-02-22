Chrome'un Yeni Sürümüne Odaklanma Modu Geliyor

Chrome için bir süredir deneysel özellikler üzerinde çalışan Google, şimdi de 'odaklanma modu' üzerinde çalışıyor.

Google, Chrome özelinde bir süredir çok daha tevazu dolu ve atılgan hamleler yapmaya başladı. Temadan şikayet edenlere 12 adet yeni özel tema sunan ve Windows 10 için adaptif bir tema üzerinde çalışan Google, yeni sürümlerde de ilginç bir hamle planlıyor.

Google Canary ile yeni dönemde devreye girecek olan özellikleri test eden Google, Chrome'un hem mobil hem de masaüstü sürümüne 'focus mode' denen yeni bir özellik ekleyecek. Bu özelliği şöyle özetleyebiliriz: İnternette gezinirken bildirim, arama, mesaj gibi hiçbir şey dikkatinizi dağıtmayacak ve bunlara dair bir ibareyi ekranda görmeyeceksiniz.

Hal böyleyken Google Chrome'un bir sürüm sonrası özellikle mobilde fazladan izinlere ihtiyaç duyması sizleri şaşırtmasın çünkü Focus Mode'un devreye girebilmesi için bildirimlerinizi kontrol etmesi gerekecek. Bununla birlikte masaüstündeyken, web tarayıcısı üzerindeyken sağ alttan gelen bildirimlere veda etme şansınız doğdu. Bu yeni özelliği Google'ın Canary versiyonları ile hemen deneyebilirsiniz.