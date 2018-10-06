Google Chrome, Android Jelly Bean'de Çalışmayı Durduracak

Google Chrome, Android Jelly Bean olarak bilinen Android 4.1'i kullanan cihazlarda çalışmayı durduracak.

Google Chrome, çok yakında yaklaşık olarak 32 milyon Android cihazda tarayıcı olarak çalışmayı durduracak. Android cihazların yaklaşık %3.2'sinde kullanılır durumda olan Android Jelly Bean sürümünde çalışmayı durduracak olan Chrome, bu durumda milyonlarca kullanıcıyı kendinden mahrum etmiş olacak. 2012 senesinde çıkan Android Jelly Bean, artık Chrome'u desteklemeyecek.

XDA yazılım geliştiricileri topluluğundan gelen haberle ortaya çıkan gelişme ne zaman uygulamaya konacak henüz belli değil ancak sürümünü uzun yıllardır güncellememiş olan cihazların yavaş yavaş elenmesi işlemi oldukça yaygın olduğundan Google'ın yakında güncellemeyi getireceği düşünülüyor

Ortaya çıkan kodlarda göze çarpan detay Chrome'un artık Android KitKat ve üzeri sürümlerde çalışacağı bilgisi yani 2013 senesinde KitKat güncellemesini yapan kullanıcılar, Chrome kullanmaya devam edebilecek. Google Chrome mobil cihazlarda en çok tercih edilen tarayıcı ve yalnızca Android cihazlarda toplamda 1 milyardan fazla kullanıcısı var.