Google, Pixel etkinliğinin sonunda Google Chromecast 3'ü duyururken, teknik özelliklerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi.

Google'ın üçüncü nesil Chromecast'ı, daha önceki versiyonlar gibi dairesel yapıya sahip ve tümleşik HDMI kablosuna sahip. Cihazda Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5GHz) desteği var, anten kapsaması 4dBi'a yükseltilmiş vaziyette. Bir önceki modelde bu rakam 2.1 idi, bu da epey bir kalite ve menzil artışı anlamına geliyor.

Chromecast sayesinde mobil uygulamalardan, bilgisayarınızdan, Maclerinizden, Chromebooklarınızdan ya da laptoplarınızdan TV'nize yayın yapmanız mümkün. Cihaz, 1080p kalitesinde 60 fps yayın yapmaya izin verecek şekilde tasarlanmış. Özellikler arasında Bluetooth olmamasına rağmen FCC slotu olması nedeniyle Google'ın ileride açıklaması bekleniyor.

Cihazı kullanarak Google akıllı cihazlarla senkronize müzik çalmak mümkün olacak, ancak bunun gerçekleşmesi için güncellemeyi beklememiz gerekecek.

Google Chromecast 3, kömür rengi ve tebeşir rengi olarak açıklanan iki renkte üretilecek ve fiyatları yaklaşık olarak 35 dolar olacak. Ürün ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Büyük Britanya, Japonya, Holllanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsveç'te bugünden itibaren sipariş edilebilirken ilerleyen zamanlarda daha fazla ülke de bu listeye eklenecek.