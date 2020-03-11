Google'ın Yeni Chromecast'i Android TV ile Gelecek İddiası

Chromecast ve Chromecast Ultra cihazları ile yüksek satış rakamları yakalayan Google, yeni bir yayın cihazı üzerinde çalışıyor. Chromecast Ultra'nın halefi olan cihazın, bu sefer Android TV desteği ve uzaktan kumanda ile geleceği bildirildi.

2016 yılında Chromecast'in yeni versiyonu olarak tanıtılan Chromecast Ultra, kullanıcılara Netflix, YouTube, Hulu ve HBO Now gibi platformlardaki içerikleri 4K ve HDR çözünürlükte izleme imkanı tanımıştı. Uygun fiyatı ve gelişmiş aktarım seçenekleri ile kısa zamanda pek çok kullanıcının sevgilisi olan yayın cihazı, yeni versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

9to5Google'a göre Google şu anda Chromecast Ultra'nın halefi üzerinde çalışıyor ancak cihaz bu sefer Android TV desteğine de sahip olacak. Ayrıca rakipleri Roku, Fire TV ve Apple TV gibi uzaktan kumanda desteği ile geleceği söylenen cihaz, menüler ve Netflix gibi yerleşik akış uygulamaları sunmak yerine, akıllı telefonlardan veya bilgisayarlardan ses ve video içeriği aktarımı yapılmasını sağlayacak.

Cihazın uzaktan kumandasında dahili bir mikrofon ve özel bir Google Asistan düğmesinin olacağı söyleniyor. Kullanıcıların izleyecekleri şeyleri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olacak olan bu düğme, işlevsel bir Android TV deneyiminin kapılarını açacak. 9to5Google ayrıca söz konusu kumandanın ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandığı bilgisini veriyor.

Android TV, Nvidia Shield gibi video odaklı akış cihazlarını desteklemesinin yanı sıra Sony ve Samsung da dahil olmak üzere birçok akıllı TV'ye güç veriyor. Verizon, AT&T ve diğer TV servis sağlayıcıları da kısa süre önce Android TV'yi çalıştıran akış cihazlarını tanıtmışlardı. Google, 160'tan fazla TV sağlayıcısının şu anda Android TV kullandığını söylüyor.