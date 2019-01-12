Google Chromecast Audio'nun Üretimi Sonlandırıldı

Google'ın fazla popüler olmasa da oldukça kullanışlı ürünlerinden biri olan Chromecast Audio'nun üretimi durduruldu.

Google'ın, her türden hoparlörü kablosuz müzik yayını yapabilen birer cihaza çeviren küçük ve kullanışlı ürünü Chromecast Audio'nun üretimi sonlandırıldı. Yalnızca hoparlörün 3.5mm kulaklık girişine Chromecast Audio’yu bağlayıp, cihaza da USB portu üzerinden güç verdikten sonra; Chromecast Audio sayesinde tüm hoparlörleri müzik yayını için kullanmak mümkün oluyordu.

Google, yaptığı açıklamada Chromecast Audio'nun üretiminin durdurulduğunu ancak ürünlerinin gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ettiğini belirtti. Ürünün stoklarında ise indirime gidildi. 35 dolardan satışta olan ürün, üretiminin durdurulmasından sonra 10 dolarlık etiketiyle satılmaya başlandı.

Google'ın konuyla ilgili tam açıklaması ise şu şekilde;

'Ürün portföyümüz gelişmeye devam ediyor ve şimdi kullanıcıların ses keyfini çıkarması için çeşitli ürünlerimiz var. Bu nedenle Chromecast Audio ürünlerimizi üretmeyi bıraktık. Chromecast Audio cihazları için yardım sunmaya devam edeceğiz, böylece kullanıcılar müziklerinin, podcast’lerinin ve daha fazlasının tadını çıkarmaya devam edebilecekler.'

Ürün ülkemizde resmi olarak satışta olmadığı için bu indirimden faydalanmamız mümkün olmayacak ancak alternatif satış kanallarıyla ürüne bir süre daha ulaşmanın mümkün olacağı düşünülüyor.