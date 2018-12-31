Google, kullanıcıların şikayet etmeye başladığı arayüzdeki gecikme sorununu çözmeyi hedefliyor.

Google, sorunlar konusunda hassas olsa da ChromeOS tabletlerin hâlâ bazı problemleri bulunuyor. Google’ın Pixel Slate’leri gibi üst segment tabletlerden almış olsanız dâhi kullanıcıların son zamanlarda bolca şikayet ettiği ağır arayüzle boğuşma ihtimaliniz var. Neyse ki Google, bu sorunları çözmeye niyetli. Şirket, tabletlerdeki bu yavaşlamayı çözmeyi hedefliyor. Görünen o ki bu hatanın çözümü de çok zor değil.

Geliştiriciler, tablette yaşanan gecikmenin performans yoğunluğundan kaynaklandığını fark etti ve bu sorun çözüldüğünde, tabletin performansı Celeron tabanlı giriş seviyesi Pixel Slate cihazlarda bile artıyor. Tabii, bu gecikmeyle ilgili bütün problemleri çözmüyor fakat en azından tableti kullananların deneyimlerini geliştiriyor.

Google, yavaşlama sorununu birinci önceliği olarak belirledi fakat bu tartışmalar henüz kasım ayının başında başlamıştı ve görüldüğü gibi bu tarz sorunlar hemen halledilemeyebiliyor. Yine de ChromeOS tabletleri sevenler için buna benzer sorunlar görmezden gelinebilir.