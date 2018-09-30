Çocuklar İçin Yeni Bir Çevrimiçi Güvenlik Girişimi Başladı

Google, çocukların internette güvenle gezinmelerini sağlamak amacıyla eğitimlere yer vereceği "Abtal Al Internet (İnternet Kahramanları)" adlı bir girişim başlattı.

Çocukların internette özgürce gezinmelerini ve bunu yaparken potansiyel siber güvenlik tuzaklarına düşmelerini engellemelerini hedefleyen Google, Arapça hizmet veren “Abtal Al Internet” adlı bir girişim başlattı. Çocuklar, ebeveynler ve eğitimciler için bilgi kaynakları ve etkileşimli aktivitelerle dolu olan bu çevrimiçi platform, tamamen ücretsiz.

Çağımızda çok küçük yaşlarda internet erişimine sahip olan çocuklar, sosyal medya veya çevrimiçi oyunlar gibi ortamlarda saldırganlara veya sahtekârlara maruz kalabiliyorlar. Bu amaçla, Abtal Al Internet, çocuklara dijital vatandaşlık ve güvenlik hususlarını öğretmek, çevrimiçi dünyada kendilerine güvenerek akıllı, dikkatli, güçlü, kibar ve cesur olarak gezinmeleri amacıyla tasarlandı.

Çevrimiçi öğrenme programının bir diğer parçası olan A’lam al Internet adlı (Interland yani Türkçe anlamıyla İnternet Dünyası) çevrimiçi macera programı da çocukların internette güvenmedikleri kişilerle kişisel bilgilerini paylaşmamaları, sağlam şifreler geliştirmeleri ve sahte profil ve phishing tuzaklarından kaçınmalarını amaçlıyor.

Google’ın yürüttüğü bir ankete göre, Arab dünyasındaki öğretmenlerin çoğu çevrimiçi güvenliğin müfredatın bir parçası olması gerektiğine inanıyor. Öğretmenler ayrıca endişe verici çevrimiçi olaylara da tanık olduklarını söylüyorlar. Bu amaçla, Abtal Al Internet; videolar, aktiviteler ve daha fazlası aracılığıyla çocuklara evde ve sınıfta dijital güvenliğin öğretilmesi için eğitimcilere ve ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlıyor.