Google'ın Android Q ile Çalışan Coral Kod Adlı Yeni Ürünü

Yeni bir Pixel akıllı telefon ya da yeni bir Chromebook olduğu düşünülen Android Q ile çalışan yeni Google cihazı Geekbench'te ortaya çıktı.

Geekbench’te Google Coral kod adına sahip yeni bir cihaz ortaya çıktı. Henüz çok az bilgiye sahip olduğumuz cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri, Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak ve 2019’un ikinci yarısından itibaren kullanıcılarla buluşacak olan Android Q işletim sistemi ile çalışıyor olması.

Yeni bir Pixel akıllı telefon mu yoksa yeni bir Chromebook mu tam olarak bilinemeyen cihazın Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 855 ile çalıştırılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın anakart adının Coral olarak geçmesi ve bu ismin Chromebook anakart isimlerine benziyor olması, bir Chromebook ile karşı karşıya olma ihtimalimizi güçlendiriyor.

Muhtemelen listelenen Geekbench sonucu optimize edilmemiş bir yazılım ve tamamlanmamış bir donanım ürününe ait. Bu nedenle tek çekirdekte 3296, çoklu çekirdekte ise 9235 puanın kötü bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Google Coral’ın ne olduğunu ve özelliklerini kısa süre içinde ortaya çıkacak sızıntılardan öğrenebiliriz.