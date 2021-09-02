Tarayıcı dünyasının lideri, Google, Covid 19 etkisi nedeniyle, Chrome'un bir sonraki sürümünü tamamen kaldırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tarayıcı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Google, Chrome tarayıcısı sayesinde pazarı âdeta domine etmiş durumda. Fakat Chrome hakkında bugün yapılan bir açıklama 2 milyardan fazla kullanıcıyı korkuttu.

Yetkililer Chrome'ın gelecekteki önemli bir güncellemesini yapmamaya karar verdi. Bazı kullanıcılar Chrome'da bulunan kritik bir açık sebebiyle güncellemenin iptal edildiğini düşünürken Chrome yetkilileri ise durumla ilgili açıklama yaptı.

"Kullanıcıları güvende tutmak istiyoruz"

Chrome'a gelmesi ve hem mobil hem de bilgisayarlarda tarayıcının bel kemiği olması planlanan M82 güncellemesini atlayacağını açıkladı. Google'ın Teknik Program Yönetimi Direktörü olan Jason Kersey, konuyla ilgili olarak, "Gelecekteki dönüm noktası programlarımızı mevcut değişikliklere uyarlarken, kullanıcıları güvende tutmak ve tüm çabamızı istikrarı korumaya odaklamak için M82 sürümünü atlamaya karar verdik" açıklamasında bulundu. Ayrıca Chrome için bugün başka bir güncelleme yayınlandı ve 31 Mart tarihindeki yeni bir güncellemedi kullanıcılara yen hizmet şartlarını sunacağı açıklandı.

2016 itibarıyla dünyanın en büyük yazılım geliştiricisi ve dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Yazılım dünyasının devi Microsoft da Google'ın adımlarını takip ederek Edge'ın bir sonraki ana sürümünü iptal edeceğini açıkladı.Edge'in Google Chrome gibi bir Chromium çekirdeği üzerine kurulması da göz önüne alındığında Microsoft bu yüzden bir sonraki sürümünü iptal etmiş oldu. Microsoft konuyla ilgili açıklmasında "Mevcut koşullar nedeniyle Edge ekibi, Edge 81 için güncellemeyi duraklatacaktır, anvak Edge 80'e yönelik güncellemeleri sürdürme konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Moziila Firfefox ise kendi Gecko motorunu temel alıyor ve şirketin yeni sürümler konusunda devam edip etmeyeceği henüz belirsiz.

Chrome'un 11 yıllık tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşanması şaşırtsa da şuanda benzersiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yakın zamanda Microsoft'un da Edge için benzer bir resmi duyuruda bulunması bekleniyor.