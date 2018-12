Google, Android One İçin 2 Yıl Güncelleme Sözünü Tutacak

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, Google'ın Andoid One sitesinden 2 yıl güncelleme garantisine dair tüm ibarelerin kaldırıldığını keşfetmişti. Google'dan beklenen açıklama bugün geldi. Android One cihazlara verilen 2 yıllık güncelleme sözü tutulacak.

Bir Reddit kullanıcısının, Google'ın resmi internet sitesinde Andoid One programına dair 2 yıllık güncelleme sözünün geçtiği tüm ifadeleri kaldırdığını keşfetmesi ortalığı karıştırmıştı. Google'dan resmi bir açıklama gelmeyince, Android One'ın en önemli özelliği olan 2 yıl güncel kalma garantisinden caydığı yorumları yapılmıştı.

Google sözcüsünün bugün India Today Tech aracılığıyla yaptığı açıklamada, Google'ın Andoid One cihazlara verdiği 2 yıllık güncel işletim sistemi sözünü tutmaya devam edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz Şubat ayında Google, Android One programına dahil olan akıllı telefonlara 2 yıllık güncel işletim sisteminin yanında, 3 yıllık da güvenlik güncellemeleri garantisi vermişti.

Google'ın Android One internet sayfasında şu an yalnızca 3 yıllık güvenlik güncellemeleri ifadesi yer alıyor. Ancak Google'ın sözcüsünün yaptığı açıklama, Andoid One kullanıcılarına rahat bir nefes aldırabilir. Cihazlara güncel işletim sistemi sağlamaya devam edeceklerini belirten sözcü, internet sitelerindeki bu değişikliğin, verilen sözü etkilemediğini söyledi.

Yeni tanıtılan Android One cihazları Nokia 7.1, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 ve Infinix Note 5'e de 2 yıllık güncelleme sözünün tutulacağı öğrenildi. Google'ın internet sitesindeki bu değişikliği neden yaptığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı fakat yakın zamanda bu konunun da netliğe kavuşması bekleniyor.