Google, 14 Ocak 2020 tarihinde fişi çekilecek Windows 7’yi kullananlara uyarı niteliğinde bir tavsiye sundu. Önümüzdeki yıldan itibaren desteklenmeyecek olan Windows 7, pek çok saldırıya açık hale gelecek.

Günümüzün en popüler yazılımları ve işletim sistemleri, sonsuza dek var olmak üzere programlanmıyorlar. Cihazların ve donanımların gelişimiyle birlikte, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yeni işletim sistemleri geliştiriliyor. Çoğu kullanıcısını üzüyor olsa da Windows 7, artık ömrünü tamamlamak üzere.

2019’un ilk günlerinde, bir yıl sonra Windows 7 desteğini sonlandıracağını açıklayan Microsoft artık Windows 10 ailesine odaklanmış durumda. Firma, eski işletim sistemlerinin kullanıcılarına güvenlikleri için güncelleme önerisi sunuyor.

Güncelleme çağrılarına bir yenisi de haklı bir nedenle Google cephesinden geldi. Her ne kadar desteğin sonlandırılmasına daha 10 ay gibi bir süre kalmış olsa da Windows 7’nin tamamen terkedilmesi için daha uzun zaman dilimi gerekiyor. Desteği sonlandırılan bir işletim sistemi, beklenmeyen ve daha önce keşfedilememiş güvenlik açıklarıyla kullanıcıya baş başa bırakıyor.

Yazılım dünyasında Zero-Day olarak tabir edilen bu güvenlik açıkları, kişisel bilgilerin güvenliğinden de tehlikeli şeylere neden olabilir. İşletim sisteminin çekirdek dosyaları saldırganlar tarafından değiştirilebilir, bu durumda kullanıcı asla ispat edemeyeceği saldırılara maruz kalabilir.

Diğer taraftan, ana üreticisi tarafından destek verilmeyen bir işletim sisteminde üçüncü parti yazılımlar kullanmak, bu güvenlik açıklarını daha tehlikeli hale getiriyor. Google’ın tarayıcısı Chrome ise Windows işletim sistemlerinde kullanılan en popüler üçüncü parti yazılımların başında geliyor. Google, Windows 7 kullanıcılarını Windows 10’ geçmeye davet ederek, kendi yazılımından kaynaklanacak sorunların önüne geçmek istiyor. Zira Google da Chrome’un Windows 7 sürümüne desteği sonlandırmaya hazırlanıyor.

Google ayrıca Windows 10’a geçiş yaptıktan sonra en güncel yazılımları ve sürücüleri kullanmanızı da tavsiye ediyor. Zira internete sürekli bağlı olarak kaldığımız bu günlerde güvenlik açıklarının önemi giderek artıyor. Açık söylemek gerekirse, Windows 7’nin boşa çıkmasını bekleyen ve bu durumdan faydalanmak isteyen pek çok bilgisayar korsanı da olabilir.

Google vesilesiyle biz de kullanıcılar Windows 10’a geçmeleri gerektiğini hatırlatalım. İçimiz her ne kadar buruk olsa da güvenliğiniz daha önemli