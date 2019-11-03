Google, yeni bir Sağlık birimi oluşturdu ve bununla ilgili bazı bilgileri açıklamıştı. Fakat yaptıkları açıklama birimin tam olarak ne üzerine çalışacağını ya da neler yapacağına dair kesin bilgiler açıklamamıştı.

Google, sağlık alanında çalışmalar yapmak için yeni bir birim oluşturmuştu. Bu birimin tam olarak neler yapacağı açıklanmamıştı. Fakat yeni yaptıkları açıklamarla birlikte Sağlık Birimi'nin ne üzerine çalışacağı daha detaylı bir şekilde ortaya çıktı. Google Health'in başkanı olan David Feinberg ve CNBC kaynakları ekiple ilgili detayları ortaya çıkarttı.

Feinberg'in açıklamaları doktorları şaşırtacak bilgiler içeriyor. Ortaya çıkartmayı düşündükleri bir arama motoru sayesinde sağlık alanında yapılabilecek araştırmalar artık hem daha hızlı hem de daha kolay bir hale gelecek. Aynı web araması yapar gibi tıbbi kaynakların da araştırması yeni bir arama çubuğu ile yapılabilecek. Örneğin 87 yaşındaki bir hastaya dair bilgilere ulaşılmak istendiği zaman, arama çubuğuna "87" yazarak arama yapıp bazı bilgilere erişebilmek mümkün olacak.

Kesin olarak gelecek mi?

Google çalışanlarından biri Uçuşlar benzeri bir sağlık alanında arama yapma özelliğinin geleceği iddiasında bulundu. Bununla birlikte güvenilir bilgilere ulaşmak için normal ağda arama yapıp zaman kaybetmenize gerek kalmayacak. Fakat bu özelliğin gelip gelmeyeceği şu an kesin değil. Hala fikir aşamasında olduğu biliniyor. CNBC çalışanlarından biri Google'ın Sağlık Birimi'nin özelleştirilmiş sağlık aramaları ile ilgili çalışmalar yaptığının kesin olmadığını iddia etti. Ayrıca Google bu özelliği getirecek olursa, sağlık alanında yapılan araştırmalardaki reklamları kaldırması gerekebilir.

Sonuç ne olursa olsun Feinberg ve ekibinin işin perde arkasıyla oldukça meşgul olduğu görülebiliyor. Ayrıca bazı CNBC kaynakları da Google'ın ve YouTube'un aşı yaptırmayı önlemek için başlatılan hareketleri bilinçli olarak kullanıcılara göstermeyerek sağlıkla ilgili çalışmalar için köprü oluşturduğunu iddia ediyor. Şu anda ise arama çubuğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Hatta ekibin Google Health'in ve kullanıcıların genel sağlık hizmetlerini daha iyi hale getirmekle fazla meşgul oldukları düşünülüyor.