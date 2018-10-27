Google Dokümanları Kullananları Kurtaracak Yöntem

Eğer Google G Suite ürünlerinden herhangi birini kullanıyorsanız dosya oluşturmanın en kolay yolunu haberimizde bulabilirsiniz.

Bazen çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz bir şey bizi uğraştırabiliyor. Örneğin ne zaman bir Google dokümanı oluşturmak isteseniz Google Drive’a girip “Yeni” seçeneğine tıklayıp ne tür bir dokümana ihtiyacınız olduğunu seçmeniz gerekiyor. Ya da gerekiyordu. Artık bunu yapmanız gerekmiyor. Yalnızca arama çubuğuna doc.new, sheet.new, slide.new ya da form.new yazmanız yeterli olacak.

Yalnızca bunlar da değil. Bunların sheets.new ya da spreadsheets.new gibi kombinasyonları da işinize yarayacak. Çok küçük gibi görünse de bazen saniyeler bile fazlasıyla değerli olabiliyor.

Artık .new domainini kullanarak oluşturmak istediğiniz dokümanınızı oluşturabilirsiniz. Aslında bu büyük bir sihir değil. Google yalnızca “.new” domaininin avantajlarından yararlanıyor ve sizin de işinizi kolaylaştırıyor.

Bundan sonra Google Drive’a girip tek tek işlem yapmak yerine birkaç tuşa basarak istediğiniz dosyayı oluşturabilirsiniz. Çok daha hızlı olacağına emin olabilirsiniz. Denendi ve onaylandı.