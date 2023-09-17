Teknoloji devlerinden biri olan Google, alan adı satın almamızı sağlayan "Domains" hizmetinin satışlarını durdurdu. Platformdaki tüm alan adları Squarespace'e transfer edilecek.

Bu yılın başlarında Google, "Domains" isimli hizmetini kapatacağını ve bu hizmeti Squarespace'e satacağını duyurmuştu. İki platform arası geçiş süreci devam ederken, Google alan adı satışlarını aniden durdurdu.

Google Domains, yeni ve mevcut müşterilere alan adı satışını sessizce durdurdu. Haberi Domains'in web sitesinde duyurdu, ancak kullanıcılara herhangi bir bilgilendirme e-postası göndermedi. Alan adı almak isteyen kullanıcılar, Squarespace'in kendi sitesine yönlendiriliyor.

Kullanıcılar Domains hizmetine erişmek istediklerinde şöyle bir mesaj ile karşılaşıyor:

Amerika merkezli bir web sitesi oluşturma şirketi olan Squarespace, Google'ın alan adları için talep ettiği ücretlere denk bir ücret talep ediyor. Yıllık ortalama 12 dolardan başlayan alan adları, Squarespace'te kullanıcılara sunuluyor.

Yapılan bu değişiklik, mevcut kullanıcıların "Domains" hizmetini kullanmalarına engel olmuyor. Mevcut tüm bilgiler ve kontroller aynı kalıyor ancak kendi portföylerine herhangi bir ekleme yapamıyorlar. Domains kullanan müşteriler, hizmet sayfasının üst kısmında "Squarespace, alan adınızın kuruluş şirketidir ve geçiş süreci boyunca alan adınızı Google yönetecektir." bildirimi ile karşılaşıyorlar.

10 milyondan fazla alan adına ev sahipliği yapmış olan "Domains" hizmetinin Squarespace şirketine satışı, 7 Eylül'de tamamlandı.

Google, bu hizmeti Squarespace'e satmalarının gerekçesi olarak odaklarını geliştirmek olduğunu belirtti. Kendi kaynaklarını yapay zekâ için kullanan Google'ın bu hamlesinden sonra, hedefleriyle pek de ilgisi olmayan hizmetleri elden çıkarıyor.

Domains hizmetinin Squarespace'e satılması hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.