Google'da hareketli günler yaşıyor. İki çalışanın görevinin askıya alınmasıyla başlayan süreç, Google'a karşı yapılan tepki yürüyüşüyle daha da büyüdü. Google, bu yürüyüşe katılan iki çalışanının daha görevine son verdi.

Büyük şirketler zaman zaman yaşadıkları iç krizlerle gündeme gelebiliyorlar. Şimdi böyle bir kriz, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın başında ve sular kolay kolay da durulmayacakmış gibi görünüyor. Yaşanan işten çıkarma ve grev olayları, Google'ın başını uzunca bir süre daha ağrıtacakmış gibi görünüyor.

Google'ın sorunları, iki çalışanın yetkisi olmamasına rağmen şirket bilgilerine eriştiğinin iddia edilmesiyle başladı. Google tarafından yapılan açıklamalarda bu çalışanların görevlerinin askıya alındığı ve soruşturmadan sonra nihai kararın verileceği açıklandı. Ancak bu açıklama hem çalışanları hem de aktivistleri memnun etmedi ve 22 Kasım günü aralarında Google çalışanlarının da bulunduğu 200 kişi, bu karara tepki için yürüyüş yaptılar.

Google, şirkete tepki gösteren çalışanlarını kovdu

Yürüyüşün etkileri devam ederken Google, hem yürüyüşe katılan iki çalışanını hem de görevlerini askıya aldığı diğer iki çalışanını işten kovdu. Google'ın iddialarına göre işten çıkarma kararı fazlasıyla haklı nedenlere dayanıyor çünkü çalışanlar, şirket bilgilerini dışarıya sızdırmış durumdalar. Fakat aktivistler ve sendikalar, durumun çok da böyle olduğunu düşünmüyorlar.

Google'a yöneltilen iddialar ise daha da karmaşık bir hal almış durumda. Öyle ki teknoloji devinin bu çalışanları işten atmak için bahane aradığı söyleniyor. Çünkü iddialara göre 22 Kasım'da düzenlenen yürüyüşe katılan Google çalışanlarının sayısı daha fazlaydı ancak Google, sadece 4 çalışanını işten attı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan "İşçi Koalisyonu" adındaki bir oluşum, işten atılan Google çalışanlarının yanında olduklarını ifade ederek alınan işten çıkarma kararının haksız olduğunu söyledi. İşçi Koalisyonu, görevine son verilen Google çalışanlarına "Şükran Günü Dörtlüsü" adını verdi. Google, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı cevap hakkını kullanmadı.

Aslına bakacak olursak bu yaşananlar, Google'daki ilk kriz değil. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde de benzer sorunlarla karşı karşıya kalmış ancak o olayların üzeri de sessiz sedasız kapatılmıştı. Şimdi ise Google, yeni bir krizle karşı karşıya ve görünen o ki yine olayın üzeri kapatılacak. Google'ın konuyla ilgili hangi adımları atacağını bekleyip göreceğiz.