Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go, ismi de dahil pek çok alanda yenilendi ve daha kullanışlı hale getirildi.

Files Go, Google'ın geçtiğmiz sene kullanıma sunduğu; kullanıcıların telefonlarında daha fazla yer açmasına ve dosyalarını kolayca yönetmesine yardımcı olan bir uygulama. Aylık 30 milyon kullanıcısı bulunan Files Go, sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor ve gelen son yeniliklerle birlikte uygulama köklü bir değişim geçirdi.

Google, uygulamanın adını Files by Google olarak yeniledi ve kullanıcılar için daha rahat bir kullanım sağlayabilmek adına arayüzde de geliştirmeler yapıldı. Şirket, yaptığı açıklamada, uygulamanın artık daha işlevsel ve daha az kafa karıştıran bir arayüze sahip olduğunu belirtti.

Eğer telefonunuzda dosyaları kontrol etmekte zorlanıyorsanız ve işleri kolaylaştıracak bir uygulama arıyorsanız, tüm yeniliklerle birlikte kullanıma sunulan Files by Google'a siz de göz atabilirsiniz. Uygulama, Play Store üzerinden indirilebilir durumda ve hemen aşağıdaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.